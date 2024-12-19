МСЭК реформируют. Изменятся ли в Украине группы инвалидности

Все перейдет в электронную форму

В Украине полным ходом продвигается реформа, которая должна заменить скандально известные медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Группы инвалидности, ранее одобренные МСЭК, продолжат действовать даже после введения реформы.

Об этом рассказал народный депутат фракции "Батькивщина" и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Михаил Цымбалюк в эфире "КИЕВ24". По его словам, изменения в процедуре оценки инвалидности не повлияют на ранее установленные статусы.

Однако как объясняет Цымбалюк, повторная проверка может быть назначена исключительно правоохранительными органами , если группа инвалидности была предоставлена по решению СНБО с 2022 года. Но это отдельные случаи, отмечает депутат.

Одной из главных новшеств реформы станет переход на электронный документооборот. Людям больше не придется тратить время на многочисленные визиты в кабинеты, ведь все будет в электронной форме. Однако некоторые документы все еще будут нужны в бумажном виде, рассказал Цымбалюк.

Также он отметил, что в анонсированной Кабинетом министров системе гарантируется прозрачность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему. По его мнению, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.

25 октября Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что МСЭК в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

20 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Проект закона предлагает с 1 января 2025 года заменить МСЭК командами врачей-практиков.

Ранее "Телеграф" писал, как оформить инвалидность украинцам после ликвидации МСЭК. Медико-социальную экспертизу будут теперь проводить в кластерных и сверхкластерных больницах.