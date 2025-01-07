Как прекратить войну в Украине: аналитик назвал три варианта

Между циклами выдвижения мирных договоренностей будет проходить два-три месяца

Если США и Китай начнут ожесточенную экономическую войну, то новоизбранный президент Дональд Трамп будет иметь резон быстро вытащить Россию из-под санкций Запада, наложенных за вооруженную агрессию против Украины, и оказывать технологическую помощь, чтобы РФ не стала ресурсной базой для Китая.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический аналитик Игорь Тишкевич. По его мнению, Вашингтон будет оказывать на Киев очень мощное давление, чтобы Украина пошла на уступки России.

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По мнению эксперта, Украина сможет продолжать войну с РФ за счет европейской помощи или заморозки войны без мирных переговоров.

— Если США и Китай перейдут не только к экономической войне, а уже будут грозить друг другу оружием, то давайте вспомним холодную войну. Великие державы не любят воевать друг с другом. Они любят воевать через прокси. И если есть эскалация, то нужно минимизировать риски, чтобы не прилетели "черные лебеди", — говорит политаналитик.

По его словам, одна из таких зон риска – Украина.

— И тогда Вашингтон и Пекин будут заинтересованы в том, чтобы каким-то образом быстро заморозить войну. Чтобы США и КНР не перешли к вооруженному противостоянию. Тогда возможны какие-то Минские соглашения, условный "грузинский" сценарий. А дальше все будет зависеть от того, насколько мы рациональны, ведь грузинский сценарий может превратиться в южнокорейский, когда есть мощная помощь, — говорит Игорь Тышкевич.

Третий вариант прекращения войны в Украине — если Китай и США пойдут на деэскалацию и создание системы сосуществования.

— Тогда очень велика вероятность того, что появляется какой-нибудь китайско-американский план. И тогда давить будут на обоих: на Россию и на нас. Но если Россия уже в таком формате отказывается, то, с одной стороны, у нас будет гораздо больше оружия, а с другой стороны, Путин будет разговаривать с разъяренным товарищем Си. И это тоже выход на определенные договоренности, но не сразу. Каждый такой цикл давления — два-три месяца, — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Игорь Тишкевич рассказал "Телеграфу", почему Путин может не дотянуть до конца срока и какой у Украины серьезный "козырь".