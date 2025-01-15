Сколько часов имеют право удерживать мужчин в ТЦК

Если граждан оказывает физическое сопротивление, срок задержания может быть продлен

В Украине граждан, нарушающих правила воинского учета или мобилизации, могут административно задерживать. Однако удерживать военнообязанных в ТЦК и СП могут не дольше трех часов.

Об этом сообщила заместитель начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Киеве майор Лариса Козак во время пресс-конференции. Передает портал NV.

Козак прокомментировала резонансные случаи так называемой "бусификации", когда военнообязанных мужчин задерживали и доставляли в ТЦК и СП. По ее словам, эти ситуации касались граждан, которые находились в розыске за уклонение от мобилизации. Она рассказывает, что им предлагали "добровольно прибыть в ТЦК для обновления учетных данных".

Как пояснила майор, в этом случае неповиновение требованиям представителей полиции или работников ТЦК, закон разрешает задержание сроком до трех часов для составления административного протокола.

В случае, если гражданин проявляет агрессию или оказывает физическое сопротивление, срок задержания может быть продлен до трех суток.

"В случае, если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток. Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильственно помещаются в транспортные средства, то если разбирать полной картиной — это было неповиновение, административный протокол о задержании", — отметила Лариса Козак.

Напомним, представители ТЦК не уполномочены задерживать граждан в процессе оповещения. Эту функцию могут выполнять только сотрудники полиции.

В составе групп оповещения, осуществляющих свою деятельность в общественных местах, обязательно есть представители полиции. Именно правоохранители имеют полномочия реагировать на лиц, нарушающих правила воинского учета или сопротивляющихся.

Также полицейские в случае выявления лица, нарушающего правила воинского учета или находящегося в розыске , предлагают ему посетить ближайший ТЦК и СП для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин должен быть готов к мобилизации в 2025 году.