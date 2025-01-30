Враждовал с Кучмой и пережил шесть покушений: куда пропал экс-мэр Одессы Гурвиц и что говорит о войне

За кресло мэра Одессы Эдуард Гурвиц боролся семь раз

Известный политик Эдуард Гурвиц, бывший мэр Одессы, которая продолжает страдать от российских обстрелов, является довольно скандальной личностью. Он фигурировал во многих инцидентах, связанных, по большей части, с местными выборами.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Эдуард Гурвиц, который сегодня, 30 января, отмечает свое 77-летие. Мы узнали, что экс-голова Одессы говорит о войне, развязанной Россией.

Что известно об Эдуарде Гурвице

Эдуард Гурвиц был дважды мэром Одессы (с 1994 по 1998 год и с 5 апреля 2005 по 6 ноября 2010 год), а также депутатом Украины. Он активно продвигал курс на укрепление независимости нашей страны, европейской и евроатлантической интеграции и декоммунизации.

Эдуард Гурвиц был народным депутатом Украины

Свою политическую карьеру Гурвиц начал в 1990 году, а через четыре года победил на выборах мэра Одессы, которые проводились в новом стиле. Тогда Эдуард способствовал восшествию на президентский пост Леонида Кучмы, с которым был в дружеских отношениях.

Но за четыре года между ними произошел конфликт, который из фаворита сделал Гурвица врагом Кучмы. В сети пишут, что в период противостояния между Кучмой и Павлом Лазаренко, политик Эдуард Гурвиц открыто поддержал Лазаренко и даже называл Кучму "рыжим тараканом". Запись этого разговора попала к экс-президенту, а передал ее Руслан Боделан.

Эдуард Гурвиц семь раз боролся за должность мэра Одессы

Именно с ним в 1998 году в Гурвица была борьба за должность мэра Одессы и он ее выиграл. Однако Боделан, на сторону которого стал Кучма, подала судебный иск, требуя отмены результатов выборов из-за массовых фальсификаций. В итоге суд признал итоги выборов недействительными, а к перевыборам Эдуард Гурвиц в качестве кандидата допущен не был.

Сам Гурвиц в своем интервью "Гордону" рассказал, что против него тогда вели борьбу и началась целая серия покушений на его жизнь. Была попытка осуществления шести покушений, три преступника были официально пойманы. Бывший мэр Одессы отметил, что трижды ему жизнь спасал отряд "Альфа".

Эдуарда Гурвица пытались убить шесть раз

Всего за кресло мэра Одессы Эдуард Гурвиц боролся семь раз. В 2005 году, когда власть перешла к Виктору Ющенко, которого поддерживал Гурвиц на Майдане, он снова занял пост мэра. В том же году Виктор Ющенко отдельным Указом признал незаконным Указ Кучмы от 26 мая 1998 года, в результате которого Гурвица отстранили от власти.

Эдуард Гурвиц поддерживал Ющенко на выборах

Местные выборы в 2010, 2015 и 2020 годах Эдуард Гурвиц проиграл. В 2020 году он занял четвертое место с 4,9 % голосов избирателей. Первое место снова досталось Геннадию Труханову, которого Гурвиц назвал "бандитом", который отслужил в Советской армии, был уволен, получил российский паспорт, а затем приехал в Одессу.

Куда пропал Эдуард Гурвиц и что говорит о войне

Информации о том, где сейчас находится украинский политик, в открытом доступе нет, свои социальные сети Гурвиц активно не ведет. Однако он неоднократно высказывался на тему войны с Россией.

Еще в 2014 году Эдуард отмечал, что Россия подрывает единство Украины и выражал уверенность в том, что в Одессе мало людей, которые хотят присоединиться к агрессору. Гурвиц отмечал, что РФ ведет против Украины необъявленную войну и что она склонна к ведению таких военных действий и агрессор решил, что забрав Крым нужно двигаться дальше.

Эдуард Гурвиц пропал из медийного пространства

А когда началось полномасштабное вторжение, Гурвиц в своих редких публикациях в Facebook писал, что это варварская и страшная война, но он верит в неизбежную победу Украины.

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