В Украине может появиться еще одна военная профессия: в МОН объяснили, что будут изучать

Специалисты должны уметь безопасно обращаться с соответствующим комплектом оружия, иметь необходимые умения

В Украине предлагается официально создать профессию "Снайпера". Соответствующий проект Государственного образовательного стандарта был представлен к рассмотрению общественности.

Об этом сообщает Министерство образования и науки (МОН). Согласно стандарту для первоначальной подготовки снайперов максимальное количество часов обучения составляет 1152.

Что будут изучать и какие требования

Все же количество часов для каждого отдельного результата будет определять образовательная программа учебного заведения. Основными компетенциями снайперов должны быть:

грамотность;

математическая компетентность;

личностная, социальная компетентность и умение учиться;

гражданская компетентность.

Чтобы получить квалификацию "Снайпер-инструктор", нужно будет получить 8 уровень обучения. Его рабочий план – не более 180 часов.

Программа предусматривает наличие профильной квалификации снайпера и стажа работы по профессии не менее двух лет.

Учебные заведения, которые будут готовить специалистов, будут разрабатывать самостоятельно рабочие учебные планы. Предлагаемый проект также предусматривает подготовку учебных планов для специалистов предприятиями, учреждениями и организациями. Однако все учебные планы должны быть согласованы с работодателями, учебно-научно-методическими центрами профессионально-технического образования и утверждены органами управления образованием.

Закончив обучение, специалисты должны уметь безопасно обращаться с соответствующим комплектом оружия, обладать необходимыми умениями. А также навыки работы в команде, уметь противодействовать противнику и т.д.

Заведение, кроме снайперского снаряжения должно обеспечить – квадрокоптер, тепловизор, бароскоп, метеостанция, прибор ночного видения и прочее.

Замечания и предложения к указанному проекту стандарта принимают до 13 февраля 2025 года по электронному адресу: [email protected]. Контактное лицо для предоставления консультаций: Наталья Самойленко.

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