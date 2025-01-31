В Україні може зʼявитись ще одна військова професія: у МОН пояснили, що вивчатимуть

Фахівці мають вміти безпечно поводитися з відповідним комплектом зброї, мати необхідні вміння

В Україні пропонують офіційно створити професію "Снайпера". Відповідний проєкт Державного освітнього стандарту представили до розгляду громадськості.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки (МОН). Відповідно до стандарту для первинної підготовки снайперів максимальна кількість годин навчання становить 1152.

Що вивчатимуть та які вимоги

Все ж кількість годин для кожного окремого результату визначатиме освітня програма закладу освіти. Основними компетенціями снайперів мають бути такі:

грамотність;

математична компетентність;

особистісна, соціальна компетентність та вміння вчитися;

громадянська компетентність.

Аби отримати кваліфікацію "Снайпер-інструктор" треба буде здобути 8 рівень навчання. Його робочий план – не більше ніж 180 годин.

Програма передбачає також наявність профільної кваліфікації снайпера та стажу роботи за професією не менше двох років.

Заклади освіти, які готуватимуть фахівців, розроблятимуть самостійно робочі навчальні плани. Запропонований проєкт також передбачає підготовку навчальних планів для спеціалістів підприємствами, установами та організаціями. Однак усі навчальні плани мають бути погоджені з роботодавцями, навчально (науково)- методичними центрами професійно-технічної освіти та затверджені органами управління освітою.

Закінчивши навчання, фахівці мають вміти безпечно поводитися з відповідним комплектом зброї, мати необхідні вміння. А також навички роботи у команді, вміти протидіяти противнику тощо.

Заклад освіти, крім снайперського спорядження має забезпечити – квадрокоптер, тепловізор, бароскоп, метеостанція, прилад нічного бачення та інше.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймають до 13 лютого 2025 року на електронну адресу: [email protected]. Контактна особа для надання консультацій: Наталія Самойленко.

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