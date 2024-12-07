Зеленский уже в Париже. Кто из мировых лидеров туда прибыл и зачем

На торжественное мероприятие приглашены более 40 мировых лидеров

В субботу, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где он может встретиться с будущим президентом США Дональдом Трампом, а также с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Укринформ". Отмечается, что украинский президент прибыл на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после пожара.

По данным некоторых СМИ, в этом торжественном мероприятии примут участие главы государств и правительств около 40 стран мира.

Как пишет rfi со ссылкой на AFP, Дональд Трамп также прибыл во Францию. Он приземлился в аэропорту Орли на юге Парижа около 07:00 по Гринвичу (09:00 по Киеву). Переговоры с Макроном в Елисейском дворце у него запланированы на 15:00, а в 16:00 с президентом Франции встретится Зеленский.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала проевропейских протестующих и оппозиции, также прибудет с визитом во Францию, пишет SOVA.

Отметим, что церемония открытия Нотр-Дама начнется в 18:00 по Гринвичу. На ней также будет принц Уильям, представляющий Соединенное Королевство – жена Кейт его не будет сопровождать.

Напомним, что Нотр-Дам реконструировали с 2019 года после разрушительного пожара на крыше старинного собора. Власти Франции выполнили обещание восстановить его через пять лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назвал реального гаранта безопасности Украины и это не Трамп.