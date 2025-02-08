Данилов не доехал? Зеленский назначил посла в Молдове и сменил посла в Уругвае

Сначала на должность посла Украины в Молдове предлагали бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, но его так и не назначили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 7 февраля двух новых послов Украины. Так, назначен посол Украины в Республике Молдова (и это не Алексей Данилов, которого могли назначить послом после освобождения от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны), и новый посол Украины в Республике Уругвай.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины. Отмечается, что в Молдове послом станет Паун Роговей, послом в Уругвае назначен Юрий Клименко, который также остается и.о. посла Украины в Аргентине

Паун Роговей – украинский дипломат с большим стажем работы в Румынии и Молдове. В Румынии Роговей занимал должность второго и первого секретаря, а затем советника посольства с 2000 по 2010 годы и с 2017 по 2020 годы. С 2020 года – временный поверенный в делах Украины в Румынии. В период с 2012 по 2017 годы находился в командировке в Молдове как советник украинского посольства.

Юрий Клименко с 2022 года находится в должности посла Украины в Аргентине. До этого занимал ряд важных дипломатических должностей, в том числе постпредом Украины в отделении ООН в Женеве, генеральным консулом Украины в Греции и Испании. Свободно владеет испанским языком и имеет большой опыт работы в испаноязычных государствах (Аргентина и Уругвай – испаноязычные государства).

При этом сначала на должность посла Украины в Молдове предлагали бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова. Однако он так и не стал послом, а снять его кандидатуру могли из-за личных обстоятельств Данилова – в частности, из-за состояния его здоровья.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках среди послов Украины. Они коснулись не только представителей страны мира, но и ООН. При этом после первой волны увольнений и назначений было анонсировано, что перестановки в посольствах Украины будут продолжаться. По меньшей мере три десятка послов в разных государствах оказались перед перспективой лишиться должности из-за перевода на другое место работы или замены.