Не всегда носила фирменную косу: как менялся имидж Юлии Тимошенко за время карьеры (фото)

Юлия Тимошенко несколько раз меняла цвет волос и прически

Юлия Тимошенко, которая сегодня празднует свое 63-летие, является одной из самых ярких женщин в украинском парламенте. Она почти 25 лет посвятила политической карьере и неоднократно удивляла своим разным стилем и деловыми образами.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился имидж одной из самых известных женщин в украинской политике. Юлия прославилась благодаря своей фирменной косе, но она не всегда носила такую прическу.

Как менялся стиль Юлии Тимошенко с начала карьеры

В большую политику Юлия Тимошенко пришла в 1999 году, получив должность вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу в правительстве Виктора Ющенко. На политическом Олимпе она появилась со строгой укладкой. Тогда у Юлии были волосы каштанового цвета и волосы до плеч, а среди нарядов она предпочитала деловые костюмы с брюками и юбкой.

Юлия Тимошенко в начале политической карьеры

Брюнеткой Юлия Тимошенко оставалась несколько лет. В 2001 году ее обвинили в контрабанде российского газа и посадили в СИЗО под арест. А спустя 42 дня, когда Юлия вышла, то начала экспериментировать со своей внешностью, она то отращивала волосы, то подстригала челку. В этот период она начала примерять строгие пучки.

Юлия Тимошенко была брюнеткой со стрижкой каре

Юлия Тимошенко после освобождения из СИЗО

Юлия Тимошенко в молодости

В 2002 году эксперименты со стрижками Тимошенко оставила позади, стал меняться только цвет ее волос. Они стали более светлого оттенка и в этом же году политик впервые появилась на публике с прической-косой, которая впоследствии стала ее "визитной карточкой".

Юлия Тимошенко не всегда была блондинкой

Юлия Тимошенко появилась с косой в 2005 году

В 2004 году, в разгар Оранжевой революции, сформировался ее окончательный имидж. Тогда Юлию Владимировну можно было увидеть на сцене с распущенными светлыми волосами, а также с туго заплетенной косой.

Юлия Тимошенко во время Оранжевой революции

Юлия Тимошенко с Виктором Ющенко

В 2005 году Тимошенко стала платиновой блондинкой и закрепила за собой образ "дамы с косой". С этого года ее стиль практически не менялся, она редко выходила на публику с другой прической.

Юлия Тимошенко несколько лет ходила с фирменной косой

В 2014 году Юлия эффектно появилась на Революции Достоинства. После освобождения из тюрьмы она представила перед публикой с неизменной косой и в инвалидном кресле.

Юлия Тимошенко во время Евромайдана в 2014 году

Весной этого же года Юлия Владимировна снова начала менять стиль. Накануне выборов президента Украины Тимошенко появилась в новом образе — с высоким начесом и украсили ее обручем.

Юлия Тимошенко часто меняла свой стиль

На свой 55-летний юбилей Тимошенко снова удивила украинцев новым стилем. Юлия распустила косу. С 2016 по 2018 год она появлялась на публике с распущенными светлыми волосами, косой и низким хвостом.

Юлия Тимошенко с распущенными волосами, Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко сменила косу на хвостик, Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко появлялась на публике с разными прическами, Фото: Getty Images

В 2019 году глава партии "ВО Батьківщина" добавляет новую изюминку в образ, меняя теплый медовый оттенок волос на более холодный блонд. В Раде она появлялась с распущенными волосами, убрав челку на бок. А в ноябре снова вернулась к традиционной "косе".

Юлия Тимошенко несколько раз меняла цвет волос

В 2022 году Тимошенко удивила элегантной и нежной прической. На публике она стала появляться с низким хвостом, оставляя пряди вокруг лица. Но от фирменной прически также не отказалась.

Юлия Тимошенко с элегантной прической

В последнее время Юлия Владимировна ходит с косой и челкой на две стороны. Среди нарядов она больше отдает предпочтения строгим платьям, а также элегантным костюмам светлых оттенков.

Как Юлия Тимошенко выглядит сейчас

Юлия Тимошенко сейчас ходит с фирменной косой

"Телеграф" писал ранее, как в молодости выглядела Юлия Тимошенко и какая у нее девичья фамилия. Она тогда была без косы и не делала уколов красоты.