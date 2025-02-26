Закройте окна: Киев накрыл грязный воздух, где дышать тяжелее всего (карта)

В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пыли

Ухудшение качества воздуха в Киеве фиксируется в течение нескольких дней. 26 февраля власти порекомендовали людям поменьше находится на улице.

Об этом предупреждает пресс-служба КГГА. По её данным, в воздухе Киева сейчас фиксируют повышенный уровень концентрации взвешенных веществ (пыли). Там объяснили, что, вероятно, это происходит из-за маловетреной погоды и повышенного атмосферного давления.

"Это не способствует рассеиванию примесей", — говорится в сообщении.

Напомним: "Телеграф" ранее пообщался с экологом Александром Соколенко, который рассказал, когда это закончится. Узнать об этом вы можете в материале под названием "В Киеве нечем дышать по нескольким причинам. Когда это пройдет и как уберечься к тому времени".

В связи с возникшей ситуацией власти столицы дали несколько советов гражданам:

рекомендуется закрыть окна,

ограничить пребывание на улице,

пить много воды.

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Стоит отметить, что, по данным сайта SaveEcoBot, 26 февраля во всех районах Киева наблюдается ухудшение качества воздуха. Утверждается, что наиболее сложная ситуация сейчас в Деснянском (уровень загрязнения до 236 — очень вредный), Оболонском (уровень загрязнения до 181 балла — вредный) и Дарницком районах (уровень загрязнения до 153 баллов — вредный).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине с 24 по 28 февраля.