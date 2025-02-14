Сменил стиль, отрастил бороду и заметно похудел: куда пропал экс-премьер Гройсман и как сейчас выглядит

Гройсман активно ведет свои социальные сети

Экс-мэр Винницы и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который почти 30 лет состоит в браке с женой Еленой, ушел из большой политики и на время пропал из медийного пространства. Поговаривали, что он даже выехал из Украины, но вскоре Гройсман объявился и удивил кардинальной сменой имиджа.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас экс-премьер Владимир Гройсман и как сейчас выглядит. Мы узнали, чем политик занимается во время полномасштабной войны.

Что известно о Владимире Гройсмане и где он сейчас

Украинский политик Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице. Еще со школы он начал работать столяром в небольшой фирме "Школяр", а позже возглавил фирму своего отца Бориса Гройсмана, который был в городе известным бизнесменом.

После окончания школы Гройсман стал коммерческим директором предприятия "Юность", которое основал его отец. И в течение следующих 11 лет Владимир занимался бизнесом. Образование он получил в Винницком институте региональной экономики и управления на факультете "Юриспруденция", а также он окончил Межрегиональную академию управления персоналом.

Политическую карьеру Гройсман начал с 2002 года, когда победил на выборах в городской совет Винницы, став на тот момент самым молодым депутатом. А в 2006 году Гройсмана избрали мэром Винницы и этот пост он занимал до 2014 года.

Владимир Гройсман занимал пост премьер-министра Украины, Фото: Getty Images

Затем Владимир подался в большую политику. С 2016 по 2019 годы Гройсман был премьер-министром Украины. После поражения Петра Порошенко на выборах в 2019 году Владимир покинул партию "Блок ПП" и принял участие в парламентских выборах, создав собственную политическую силу "Українська стратегія Гройсмана" Но его партия не попала в парламент.

Владимир Гройсман не прошел в парламент в 2019 году

После этого Гройсман на время пропал из медийного пространства, в сети ходили слухи, что он покинул территорию Украины, когда началось полномасштабное вторжение. Но как рассказал "Телеграфу" экс-чиновник из его близкого окружения, Гройсман встретил войну в Киеве и с тех пор курсирует между столицей Украины и родной Винницей.

Владимир Гройсман возглавил гуманитарный штаб в Виннице

Владимир сейчас активно ведет социальные сети. На его странице в Facebook указано, что он является руководителем Межрегионального координационного гуманитарного штаба в Виннице. Его штаб оказывает помощь как военнослужащим, так и гражданским. Гройсман отчитывается в соцсетях о передаче на фронт автомобилей, дронов и других необходимых вещей для ВСУ.

Как изменился Владимир Гройсман

Кроме того, бывший премьер-министр принимает участие в различных мероприятиях международного уровня, продвигая национальные интересы Украины.

Владимир Гройсман остался в Украине и помогает ВСУ

В мае 2024 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины, среди них оказался и Владимир Гройсман. Их разыскивают по статье 356 ч.1 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). В России им грозит до 20-30 лет лишения свободы.

Также известно, что в январе 2025 года в семье Владимира Гройсмана случилось горе — умер его отец Борис Гройсман. Причину смерти не разглашают, мужчина ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Владимир Гройсман недавно потерял отца

Как изменился имидж Владимира Гройсмана

После того как Владимир Гройсман покинул большую политику, он кардинально сменил свой имидж. В первую очередь, бывший премьер заметно похудел. По его словам, он потерял лишний вес благодаря трем факторам: сила воли, правильное питание и физическая активность.

Владимир Гройсман смнил имидж и сильно похудел, Фото: Getty Images

Отметим, что Гройсман отошел от делового стиля, он сменил дорогие костюмы и белые рубашки на джинсы, пуловеры, ветровки и менее строгие рубашки. Также он отрастил небольшую седоватую бороду.

Как сейчас выглядит Владимир Гройсман, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, где сейчас дети Гройсмана и как они выглядят. Наследники политика променяли украинские вузы на заграничную учебу для "золотой молодежи".