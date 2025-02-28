Зеленский с Трампом в США договорились о "хорошем соглашении"

Новые возможности для бизнеса: что даст Украине соглашение с США?

28 февраля в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Одним из ключевых результатов переговоров стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, открывающее новые возможности для инвестиций и развития энергетического сектора Украины.

Президент Зеленский подчеркнул важность этого документа для энергетической безопасности Европы. "В Украине никогда не было энергетических терминалов, этот документ дает нам эти возможности. Мы видим действительно хорошее соглашение. У нас самое большое хранилище газа в Европе, и мы можем его использовать для укрепления энергетической стабильности", — заявил он во время встречи.

Сотрудничество между США и Украиной в добыче и переработке стратегических ресурсов может привлечь значительные инвестиции в экономику страны, создать новые рабочие места и укрепить ее энергетическую независимость. Для Украины это шаг к усилению позиций на международном рынке и интеграции в глобальные энергетические процессы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что норвежская оборонная компания Kongsberg, поставляющая противовоздушные системы NASAMS, планирует начать производство ракет для ПВО в Украине.