Зеленський з Трампом в США домовилися про "гарну угоду"

Нові можливості для бізнесу: що дасть Україні угода із США?

28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Одним із ключових результатів перемовин стало підписання угоди про співпрацю у сфері корисних копалин, що відкриває нові можливості для інвестицій та розвитку енергетичного сектору України.

Президент Зеленський підкреслив важливість цього документа для енергетичної безпеки Європи. "В Україні ніколи не було енергетичних терміналів, цей документ дає нам ці можливості. Ми бачимо справді гарну угоду. У нас найбільше сховище газу в Європі, і ми можемо його використовувати для зміцнення енергетичної стабільності", — заявив він під час зустрічі.

Співпраця між США та Україною у видобутку та переробці стратегічних ресурсів може залучити значні інвестиції в економіку країни, створити нові робочі місця та зміцнити її енергетичну незалежність. Для України це крок до посилення позицій на міжнародному ринку та інтеграції в глобальні енергетичні процеси.

Раніше "Телеграф" писав про те, що норвезька оборонна компанія Kongsberg, яка постачає протиповітряні системи NASAMS, планує розпочати виробництво ракет для ППО в Україні.