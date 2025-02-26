Выглядит счастливым и улыбается: подозреваемому в убийстве Фарион устроили фотосессию в суде (видео)

Адвокат успокаивал подозреваемого

В среду, 26 февраля, во Львове проходит очередное судебное заседание по убийству Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко прибыл на суд в шлеме и бронежилете.

На видео, которое публикуют телеграм-каналы видно, как Зинченко общается со своим адвокатом. Тот его успокаивает. А мать, прощаясь с ним, делает фото на память.

Подозреваемый выглядит улыбающимся. Люди, которые пришли его поддержать пообщались с матерью, а также отправили Зинченку воздушный поцелуй.

Следует напомнить, что дело Вячеслава Зинченко в конце 2024 года было переквалифицировано и ему грозит пожизненное лишение свободы.

Убийство Ирины Фарион — что известно

19 июля 2024 года, произошло трагическое нападение на известного украинского языковеда Ирину Фарион. В результате стрельбы она получила тяжелые ранения, которые привели к ее смерти в больнице.

Уже 22 июля тысячи украинцев пришли попрощаться с Ириной Фарион. Церемония прощания состоялась с широким общественным резонансом. Похоронили деятельницу на Лычаковском кладбище во Львове, на поле №22.

В конце августа на фасаде дома на улице Масарика, 3, где она проживала, установили мемориальную памятку, чтобы почтить ее память.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Позже правоохранители задержали подозреваемого — Вячеслава Зинченко в Днепре.

Галицкий суд Львова взял вероятного убийцу под стражу без права внесения залога. Позже адвокаты Зинченка подавали апелляцию с просьбой изменить меру пресечения, но получили отказ.

Ранее "Телеграф" писал, что Ирину Фарион хотели убить раньше.