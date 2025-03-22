Перекрывают все пути. Пограничники сделали важное заявление

В ГПСУ привлекают дополнительные силы

В Закарпатье усиливают контроль пограничной зоны с Румынией и Венгрией. Для охраны были привлечены дополнительные силы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Отмечается, что контроль усилен на наиболее уязвимых участках.

Пограничники будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, другие спецсредства. Все это позволит более эффективно противодействовать незаконному пересечению границы и исключать его возможность.

Заметим, что наиболее уязвимыми участками границы Закарпатья с Румынией и Венгрией считаются горные массивы и река Тиса. Вся линия границы четко отграничена забором из колючей проволоки и патрулирующими ее пограничниками.

Карта Украины с соседними странами

Незаконное пересечение границы может возникать на фоне усиления мобилизации для мужчин в Украине, которым во время военного положения запрещено выезжать из страны без наличия соответствующих документов. Кроме усиления контроля пограничной зоны Закарпатья, в большинстве населенных пунктов этой местности расположены блокпосты со служащими ГПСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет, если мужчина попытается незаконно уехать за границу во время военного положения.