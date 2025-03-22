Перекривають усі шляхи. Прикордонники зробили важливу заяву

У ДПСУ залучають додаткові сили

На Закарпатті посилюють контроль прикордонної зони з Румунією та Угорщиною. Для охорони залучено додаткові сили.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Зазначається, що контроль посилено на найбільш вразливих ділянках.

Наразі прикордонники використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку, безпілотну й пілотовану авіацію, інші спецзасоби. Усе це дозволить ефективніше протидіяти незаконному перетину кордону та унеможливлювати його.

Зауважимо, що найвразливішими ділянками кордону Закарпаття з Румунією та Угорщиною вважаються гірські масиви та річка Тиса. Вся лінія кордону чітко відмежована парканом з колючого дроту та прикордонниками, які патрулюють її.

Карта України з сусідніми країнами

Незаконний перетин кордону може виникати на тлі посилення мобілізація для чоловіків в Україні, яким на час дії воєнного стану заборонено виїжджати з країни без наявності відповідних документів. Окрім посилення контролю прикордонної зони Закарпаття, у більшості населених пунктів цієї місцевості розташовано блокпости зі службовцями ДПСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде, якщо чоловік спробує незаконно виїхати за кордон під час воєнного стану.