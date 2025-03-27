Был советником Кравчука и ликвидировал аварию на ЧАЭС: где похоронен экс-нардеп Емец, погибший в ДТП

Политика не стало в 42 года

Александр Емец – известный украинский правовед и политик, который был народным депутатом Украины нескольких созывов. Он трагически погиб в автомобильной катастрофе в 2001 году. Недавно мы рассказывали о выдающемся политике Вячеславе Чорновиле, в случайной смерти которого сомневаются и сегодня.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности политика, чем успел запомниться, как погиб и где похоронили.

Биография Александра Емца

Будущий политик родился в 1959 году в Хмельницкой области. Отец был директором школы, а мать – фельдшером. С третьей попытки поступил на философский факультет Киевского университета. Там он учился на психолога.

Емец также заочно учился в Киевской высшей школе Министерства внутренних дел СССР имени Феликса Дзержинского. Там он овладевал правоведением.

Александр некоторое время работал по специальности: был воспитателем в приемнике-распределителе для несовершеннолетних, преподавал детскую психологию, был научным сотрудником криминологической лаборатории. В 1986 году Емца наградили медалью "За отличную службу по охране общественного порядка" за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Александр Емец был нардепом в течение 3 созывов, фото Сергея Давыдкова, УНИАН

Емец был народным депутатом Верховной Рады от Народно-демократической партии в 1990-2001 годах. В 1992-1993 годах Александр был советником президента Леонида Кравчука по политико-правовым вопросам.

В 1993–1994 годах Емец работал министром по делам национальностей и миграции. На протяжении нескольких месяцев Александр был вице-премьер-министром Украины по политико-правовым вопросам.

Александр Емец был вице-премьер-министром Украины, фото из сети

В 1995—1998 годах Александр входил в акционерное общество "Галицкие инвестиции" вместе с Андреем Садовым. В 1999 году Емец вышел из Народно-демократической партии. Александр стал членом правления партии "Реформы и порядок" и уполномоченным представителем парламентской фракции "Реформы-Конгресс".

Смерть и могила Александра Емца

В 2001 году политик попал в автокатастрофу на трассе Кропивницкий-Запорожье, возвращаясь со встречи с избирателями. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево. По данным следственной комиссии, это могло произойти из-за непогоды — тумана и скользкой дороги.

Депутат и его водитель были госпитализированы. У Емца обнаружили черепно-мозговую травму, переломы рук и ног. В то же время водитель не получил значительных травм, поскольку сработала подушка безопасности. А вот Емец от полученных травм скончался в больнице.

По факту автокатастрофы следователи возбудили уголовное дело. В Генпрокуратуре утверждали, что произошла "обычная" авария. Водитель ехал со скоростью около 200 километров в час, в то время как допустимая — 80 километров в час.

"Правые колеса автомобиля поехали по земле, развернулись и с большой силой ударились о дерево. Подушки безопасности работали, но не помогали. Это обычное дорожно-транспортное происшествие – высокая скорость и неадекватное поведение водителя на дороге, так управлять автомобилем нельзя", – написали в прокуратуре.

Александр был женат. Также у него остался сын — Леонид Емец, ставший народным депутатом. Сейчас он является депутатом Киевсовета от "Европейской солидарности".

Леонид Емец, фото из сети

Емца похоронили на Байковом кладбище. Политику установили большой мемориал с его портретом и двумя ангелами по бокам. Сверху расположен маленький крест. Экс-нардепа посмертно наградили орденом "За заслуги" I степени.

Могила Емца, фото "Википедия"

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