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Был советником Кравчука и ликвидировал аварию на ЧАЭС: где похоронен экс-нардеп Емец, погибший в ДТП

Автор
Виктория Козар
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Где похоронен экс-нардеп Александр Емец, погибший в автокатастрофе Новость обновлена 27 марта 2025, 12:38
Где похоронен экс-нардеп Александр Емец, погибший в автокатастрофе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Политика не стало в 42 года

Александр Емец – известный украинский правовед и политик, который был народным депутатом Украины нескольких созывов. Он трагически погиб в автомобильной катастрофе в 2001 году. Недавно мы рассказывали о выдающемся политике Вячеславе Чорновиле, в случайной смерти которого сомневаются и сегодня.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности политика, чем успел запомниться, как погиб и где похоронили.

Биография Александра Емца

Будущий политик родился в 1959 году в Хмельницкой области. Отец был директором школы, а мать – фельдшером. С третьей попытки поступил на философский факультет Киевского университета. Там он учился на психолога.

Емец также заочно учился в Киевской высшей школе Министерства внутренних дел СССР имени Феликса Дзержинского. Там он овладевал правоведением.

Александр некоторое время работал по специальности: был воспитателем в приемнике-распределителе для несовершеннолетних, преподавал детскую психологию, был научным сотрудником криминологической лаборатории. В 1986 году Емца наградили медалью "За отличную службу по охране общественного порядка" за участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Александр Емец что известно
Александр Емец был нардепом в течение 3 созывов, фото Сергея Давыдкова, УНИАН

Емец был народным депутатом Верховной Рады от Народно-демократической партии в 1990-2001 годах. В 1992-1993 годах Александр был советником президента Леонида Кравчука по политико-правовым вопросам.

В 1993–1994 годах Емец работал министром по делам национальностей и миграции. На протяжении нескольких месяцев Александр был вице-премьер-министром Украины по политико-правовым вопросам.

Александр Емец деятельность
Александр Емец был вице-премьер-министром Украины, фото из сети

В 1995—1998 годах Александр входил в акционерное общество "Галицкие инвестиции" вместе с Андреем Садовым. В 1999 году Емец вышел из Народно-демократической партии. Александр стал членом правления партии "Реформы и порядок" и уполномоченным представителем парламентской фракции "Реформы-Конгресс".

Смерть и могила Александра Емца

В 2001 году политик попал в автокатастрофу на трассе Кропивницкий-Запорожье, возвращаясь со встречи с избирателями. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево. По данным следственной комиссии, это могло произойти из-за непогоды — тумана и скользкой дороги.

Депутат и его водитель были госпитализированы. У Емца обнаружили черепно-мозговую травму, переломы рук и ног. В то же время водитель не получил значительных травм, поскольку сработала подушка безопасности. А вот Емец от полученных травм скончался в больнице.

По факту автокатастрофы следователи возбудили уголовное дело. В Генпрокуратуре утверждали, что произошла "обычная" авария. Водитель ехал со скоростью около 200 километров в час, в то время как допустимая — 80 километров в час.

"Правые колеса автомобиля поехали по земле, развернулись и с большой силой ударились о дерево. Подушки безопасности работали, но не помогали. Это обычное дорожно-транспортное происшествие – высокая скорость и неадекватное поведение водителя на дороге, так управлять автомобилем нельзя", – написали в прокуратуре.

Александр был женат. Также у него остался сын — Леонид Емец, ставший народным депутатом. Сейчас он является депутатом Киевсовета от "Европейской солидарности".

Леонид Емец что известно
Леонид Емец, фото из сети

Емца похоронили на Байковом кладбище. Политику установили большой мемориал с его портретом и двумя ангелами по бокам. Сверху расположен маленький крест. Экс-нардепа посмертно наградили орденом "За заслуги" I степени.

Могила Емца
Могила Емца, фото "Википедия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Туда вкладывали средства миллионы россиян.

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#Деятельность #Могила #Александр Емец