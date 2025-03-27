Чего именно касается прекращения огня в Черном море: в МИД четко объяснили

Украина будет иметь право на самозащиту в случае нарушения Россией морских ограничений

Соглашение между Украиной и США о прекращении огня в Черном море касается безопасности гражданского судоходства и портов. А вот на российские военные корабли оно не распространяется.

Любые попытки России вывести военные корабли за пределы разрешенной зоны можно считать нарушением. Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий в эфире Новости.LIVE.

"Перемещение Россией военных кораблей за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением этих договоренностей и будет расцениваться как угроза национальной безопасности Украины", — подчеркнул дипломат. Он добавил, что в таком случае у Украины будет полное право на самозащиту.

Спикер МИД также опроверг российские заявления о том, что эта инициатива является возобновлением Черноморского зернового соглашения. "Это не соответствует действительности. Никакого возобновления Черноморской зерновой инициативы нет, и некорректно об этом в таком ключе говорить", — подчеркнул Тихий.

Кроме того, Украина и США не согласовывали снятие каких-либо санкций с России. По словам Тихого, в обнародованном Белым домом заявлении нет упоминаний о таких дополнительных условиях, которые распространяли россияне.

Дипломат также отметил, что в отличие от зерновой инициативы в нынешних договоренностях нет пункта об инспекции судов. Это связано с тем, что Украина уже долго самостоятельно обеспечивает морской транзит, поскольку Военно-морские силы смогли оттеснить российский флот от коммерческих путей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что следующие дни будут определяющими относительно цены договоренностей с Россией. Об этом сказал Игорь Жовква, являвшийся непосредственным участником переговоров со стороны Украины.