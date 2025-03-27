Чого саме стосується припинення вогню у Чорному морі: у МЗС чітко пояснили

Україна матиме право на самозахист у разі порушення Росією морських обмежень

Домовленість між Україною та США про припинення вогню в Чорному морі стосується безпеки цивільного судноплавства і портів. А от на російські військові кораблі вона не розповсюджується.

Будь-які спроби Росії вивести військові кораблі за межі дозволеної зони вважатимуться порушенням. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий в етері Новини.LIVE.

"Переміщення Росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря вважатиметься порушенням цих домовленостей і буде розцінюватися як загроза національній безпеці України", — наголосив дипломат. Він додав, що в такому разі Україна матиме повне право на самозахист.

Речник МЗС також спростував російські заяви про те, що ця ініціатива є відновленням Чорноморської зернової угоди. "Це не відповідає дійсності. Ніякого відновлення Чорноморської зернової ініціативи немає, і некоректно про це в такому ключі говорити", — підкреслив Тихий.

Крім того, Україна і США не погоджували зняття будь-яких санкцій з Росії. За словами Тихого, в оприлюдненій Білим домом заяві немає згадок про такі додаткові умови, які поширювали росіяни.

Дипломат також зазначив, що, на відміну від зернової ініціативи, у нинішніх домовленостях немає пункту про інспекції суден. Це пов'язано з тим, що Україна вже тривалий час самостійно забезпечує морський транзит, оскільки Військово-морські сили змогли відтіснити російський флот від комерційних шляхів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наступні дні будуть визначальними щодо ціни домовленостей з Росією. Про це сказав Ігор Жовква, який був безпосереднім учасником переговорів з боку України.