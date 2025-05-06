"Україна хоче заморозки війни": Келлог розповів подробиці

США нібито можуть гарантувати дотримання тиші

Україна готова піти на заморожування лінії фронту, кажуть у Вашингтоні. Це також передбачатиме створення 30-кілометрової демілітаризованої зони.

Про це в ефірі Fox News повідомив спеціальний представник президента США Дональда Трампа в Україні, генерал Кіт Келлог. За його словами, якщо Росія погодиться на припинення вогню, то Трамп може гарантувати, що його дотримуватиметься.

"Україна хоче заморозки війни по поточній лінії зіткнення та створення 30-кілометрової демілітаризованої зони", — сказав Келлог.

Як відомо, у квітні він уже пропонував створення демілітаризованої зони по поточній лінії фронту із введенням французьких та британських миротворців на правобережну частину України. При цьому він спростував, що йдеться про фізичний поділ України. За його словами, він говорив лише про розподіл зон контролю з присутністю іноземних сил і без них, щоб не допустити повторення війни.

Як повідомлялося раніше, Келлог говорив, що українська сторона готова тимчасово залишити свої землі в окупації, проте не готова на юридичну передачу будь-якої частини країни росіянам. За його словами, є 22 умови завершення війни.