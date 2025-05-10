Снег и не только. Каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни

Похолодание в мае затянется надолго

Украину продолжает накрывать ненастье в виде снега и града, которое напомнит о себе не раз. Так, уже в третьей декаде мая синоптики прогнозируют снег в горных регионах страны.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По его данным, в следующее воскресенье и понедельник, 18-19 мая, следует ожидать значительных осадков. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Какая погода будет 18-19 мая

В воскресенье, 18 мая, ночью синоптики прогнозируют снег на территории Закарпатья и горных регионов Ивано-Франковской области. Осадки иногда будут достигать 1 мм. Снежить будет с ночи и до обеда, однако столбик термометра в этот период будет показывать от +4 до +7 градусов. Поэтому снег будет таять, что будет усложнять движение на дорогах и способствовать образованию снежного наката. В других областях, кроме центральных регионов, в течение суток прогнозируется небольшой дождь.

Погода в Украине 18 мая

В понедельник, 19 мая, синоптики прогнозируются немалый снег на западе Украины, в частности, в приближенных к Карпатам областях. Осадки продлятся с ночи до вечера. Временами снег будет сменяться дождем и наоборот. Но столбик термометра в этот период будет показывать от +1 до +7 градусов, поэтому ожидать образования значительного снежного покрова не следует.

Погода в Украине 19 мая

Напомним, что недавно Запорожье накрыл немалый град, размером с ладонь. В сети уже показали впечатляющие фото и видео.

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