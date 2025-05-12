Станут помощниками земли: эти цветы спасут ваш огород от сорняков
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Растения можно сажать не только для красоты
Сорняки в огородах – это большая проблема для хозяек, ведь нежелательная растительность может навредить овощам и фруктам. Знали ли вы, что некоторые цветы способны естественным путем подавлять рост нежелательных растений в вашем огороде?
"Телеграф" расскажет, какие цветы стоит посадить, чтобы не было сорняков. А также где их сажать.
- Бархатцы выделяют особые вещества в почву, которые угнетают рост сорняков и отпугивают вредителей. Их можно высаживать по периметру грядок или между рядами овощей. Однолетние, но легко самостоятельно рассеиваются.
- Настурция не только украсит огород яркими цветами, но отпугивает множество вредителей и затеняет почву, не давая прорасти сорнякам. Однолетнее растение, но с обильным самосевом.
- Календула имеет мощную корневую систему, которая вытесняет сорняки, при этом привлекает полезных насекомых и отпугивает вредителей. Однолетняя, однако прекрасно размножается самосевом.
- Лаванда создает густые заросли, под которыми не выживают сорняки, а ее аромат отпугивает многих вредителей огорода. Многолетнее растение, которое может произрастать на одном месте до 15 лет.
- Хоста с ее большими листьями эффективно затеняет почву, предотвращая прорастание сорняков в затененных участках. Многолетнее растение, которое с годами разрастается и становится еще более эффективным в борьбе с сорняками.
Дополнительные многолетние варианты:
- Кошачья мята — многолетник, отпугивающий грызунов и некоторые виды вредителей
- Рудбекия – яркий многолетний цветок, образующий плотные заросли
- Монарда — ароматный многолетник, подавляющий рост сорняков.
Комбинируйте эти растения на своих грядках, и они не только украсят огород, но и значительно снизят необходимость в прополке.
Ранее "Телеграф" писал, когда сажать гладиолусы и как за ними ухаживать.