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Таинственный исчезающий остров Инь Ян на Днестре: природное чудо, которое стоит успеть увидеть (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Остров имеет характерную форму Новость обновлена 13 мая 2025, 11:20
Остров имеет характерную форму

Остров может смыть водой из-за сильного наводнения

Днестр — одна из самых больших рек Украины. Вдоль нее есть десятки интересных мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. И если вы доехали до бывшего элитного курорта Европы – Залещиков, стоит увидеть еще одно невероятное место рядом – остров Инь-Янь.

Остров получил свое название из-за исключительного сходства с китайским символом гармонии — инь-ян. Он возник после большого наводнения 1969 года, когда вода размыла землю, образовав два полумесяца, словно обнимающих друг друга. В сухую погоду остров объединяется, во время половодья — от него остаются самые верхушки деревьев. Считается, что сильное половодье может разрушить его.

Вид на остров Инь Ян на Днестре
Вид на остров Инь Ян на Днестре

Как добраться

Остров находится на границе Ивано-Франковской и Тернопольской областей, возле села Литячи. Добраться сюда можно автобусом из Тернополя или автомобилем. Острова можно увидеть и во время сплава, но именно этот вид будет только с высоты.

Самая удачная точка для осмотра — естественная площадка на скале южнее села Литячи. Добраться можно несколькими путями. Удобнее всего — из центра села: к юго-востоку длинной улицей, а возле могучего Литяцкого дуба поворачиваете вправо, в направлении реки. Кто отважится – может подняться со стороны Днестра. Но там тропа крутая и скользкая.

Что посмотреть рядом

Рядом – еще одна естественная загадка. "Пещера Отшельника" — отверстие в травертиновой скале на склоне балки, в двух километрах от Литячей. Ее трудно заметить снизу: вход на высоте 4-5 метров над землей.

Пещера отшельника
Пещера отшельника

По преданию, в 1930-х здесь жил монах-отшельник. В пещере он вырубил ложе, оборудовал вытяжку для костра, а питался тем, что собирал в лесу. Иногда спускался в деревни, общался с людьми о духовном, а потом исчезал в скалах снова. Во время Второй мировой войны он пропал без вести.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом пресноводном озере Украины — Ялпуге. Оно находится в Одесской области.

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#Туризм #Тернопольская область #Ивано-Франковская область #Днестр #Остров