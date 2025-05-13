Таинственный исчезающий остров Инь Ян на Днестре: природное чудо, которое стоит успеть увидеть (фото)

Остров может смыть водой из-за сильного наводнения

Днестр — одна из самых больших рек Украины. Вдоль нее есть десятки интересных мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. И если вы доехали до бывшего элитного курорта Европы – Залещиков, стоит увидеть еще одно невероятное место рядом – остров Инь-Янь.

Остров получил свое название из-за исключительного сходства с китайским символом гармонии — инь-ян. Он возник после большого наводнения 1969 года, когда вода размыла землю, образовав два полумесяца, словно обнимающих друг друга. В сухую погоду остров объединяется, во время половодья — от него остаются самые верхушки деревьев. Считается, что сильное половодье может разрушить его.

Вид на остров Инь Ян на Днестре

Как добраться

Остров находится на границе Ивано-Франковской и Тернопольской областей, возле села Литячи. Добраться сюда можно автобусом из Тернополя или автомобилем. Острова можно увидеть и во время сплава, но именно этот вид будет только с высоты.

Самая удачная точка для осмотра — естественная площадка на скале южнее села Литячи. Добраться можно несколькими путями. Удобнее всего — из центра села: к юго-востоку длинной улицей, а возле могучего Литяцкого дуба поворачиваете вправо, в направлении реки. Кто отважится – может подняться со стороны Днестра. Но там тропа крутая и скользкая.

Что посмотреть рядом

Рядом – еще одна естественная загадка. "Пещера Отшельника" — отверстие в травертиновой скале на склоне балки, в двух километрах от Литячей. Ее трудно заметить снизу: вход на высоте 4-5 метров над землей.

Пещера отшельника

По преданию, в 1930-х здесь жил монах-отшельник. В пещере он вырубил ложе, оборудовал вытяжку для костра, а питался тем, что собирал в лесу. Иногда спускался в деревни, общался с людьми о духовном, а потом исчезал в скалах снова. Во время Второй мировой войны он пропал без вести.

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