Дважды пытался совершить суицид: интересные детали личной жизни легенды медицины Ильи Мечникова

Украинец стал известен своими открытиями на весь мир

Сегодня, 15 мая, исполняется 180 лет со дня рождения Ильи Мечникова — выдающегося украинского биолога, патолога, эмбриолога, бактериолога и иммунолога. Он вошел в историю как основатель теории иммунитета и воспаления, работал над проблемой старения и открыл фагоцитоз – переваривание организмом чужеродных частиц. Также он работал вместе с Александром Безредко, которому помог эмигрировать во Францию.

"Телеграф" расскажет о деятельности выдающегося украинского ученого и чем он отметился.

Что известно об Илье Мечникове

Мечников родился в селе Ивановка Харьковской области в 1845 году. Его отец был гвардейским офицером, а мать – дочерью еврейского писателя Льва Неваховича. Илья поступил на отделение физико-математического факультета Харьковского университета без экзаменов.

Мечников окончил вуз за 2 года экстерном и поехал на исследование в Германию. Там он изучал морскую фауну, получая государственную стипендию. А на острове Гельголанд в Северном море Илья открыл новую группу червей – гастротрих.

Мечников закончил вуз экстерном, фото из сети

В 1868 году Илья стал доктором зоологии. Он был доцентом Новороссийского университета в Одессе и Петербургского университета. Вместе с Николаем Гамалией Мечников открыл в Одессе первую в стране бактериологическую станцию.

Мечников открыл явление фагоцитоза – процесса уничтожения клетками организма чужеродных частиц. На основе этого он основал методы предотвращения инфекций. Также Илья вывел грибок, поражавший "хлебного жука". Такой вредитель уничтожал злаки, поэтому изобретение помогло хранить урожай.

Мечников открыл фагоцитоз, фото "ТЭГ"

В 1888 году украинец переехал во Францию, где работал в Пастеровском институте. Там он изучал холеру, сифилис, туберкулез, кишечные инфекции, заложил начало созданию антибиотиков.

Также Мечников активно изучал, как сохранить здоровье и утверждал, что для этого необходимо активизировать защитные силы организма. Кроме того, ученый исследовал старость как явление и считал, что это болезнь, которую нужно преодолеть. Изучал энтеросорбенты как вещества, замедляющие старение и ввел науку о здоровом питании под названием геродиетика.

Мечников изучал старость, фото "ТЭГ"

Ради науки Мечников часто шел на риск. В частности, водил бактерии тифа, чтобы проверить эффективность вакцины. В 1908 году Илью наградили Нобелевской премией за теорию иммунитета. После нескольких инфарктов миокарда украинец скончался в 1916 году в Париже.

Личная жизнь Илья Мечникова

Первой женой ученого была Людмила Федорович, которую считали его далекой родственницей. Она ухаживала за Мечниковым в больнице, когда он был больным. В то время у ученого ухудшилось зрение, и Людмила сидела возле кровати и читала ему книги.

Впоследствии пара решила пожениться, однако тогда заболела уже Людмила. Ей было сложно ходить, и даже в храм, где пара венчалась, Людмилу внесли на стуле. Впоследствии супруги переехали в Италию, чтобы оздоровиться. Впрочем, через три года женщины не стало.

Ученый тяжело проживал смерть жены. Он сделал попытку самоубийства — выпил морфий, который принимала Людмила, чтобы снизить боли. Однако организм Мечникова не принял это вещество, и он его вырвал.

Второй женой ученого стала Ольга Белокопытова, с которой он познакомился в Одессе. Она приходила к Мечникову как к репетитору. Ольга вышла замуж за ученого после окончания гимназии. Тогда ей было всего 17 лет, а ему 30.

Ольга Белокопытова — жена Мечникова, фото "На скрижалях"

Мечников с женой, фото "На скрижалях"

Вскоре Белокопытова заразилась брюшным тифом, от которого тогда умирали. Ученый испугался, потому что думал, что жены скоро не станет. Он ввел себе бактерию тифа, чтобы умереть. Этого не случилось. В то же время и Белокопытова, и Мечников счастливо жили до самой смерти ученого.

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