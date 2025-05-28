В 20 км от российской границы: известный мясокомбинат работает под обстрелами и экспортирует продукцию в ЕС

Иностранцы и украинцы за границей смогут приобрести отечественные продукты

Салтовский мясокомбинат, который с первых дней полномасштабного вторжения оказался в эпицентре боевых действий в Харькове, не прекращал свою работу во время обстрелов. Несмотря на попадание ракеты в один из цехов, предприятие продолжает работать и даже экспортирует продукцию за границу, в том числе в страны Европейского Союза.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В соцсетях публикуют видео с ассортиментом колбасных изделий комбината на полках супермаркета в Германии. Пользователи пишут: "Как же приятно видеть харьковских производителей на европейском рынке. Пусть немцы попробуют настоящую колбасу".

После ракетного удара по составу и одному из цехов производственную линию временно перенесли в Богодухов, сохранив команду и часть оборудования. Об этом владелец предприятия рассказал в интервью Obozrevatel. Кроме того, Денис Парамонов заявил, что категорически против релокации. По его словам, оставаться в Харьковской области – это не только бизнес-решение, но и вопрос моральной ответственности перед людьми.

"Это не только о рабочих местах, но и о надежде для людей. Мы не можем оставить регион без поддержки, ведь при таких условиях каждый сигнал стабильности важен", — подчеркнул он.

Склады и цех СМК после обстрела

В первые и тяжелые дни войны работники мясокомбината завершали смену с фонариками на голове, работали под звуки сирен, а предприятие самостоятельно организовывало подвоз сотрудников и обустроило бомбоубежище.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые продаваемые в Украине продукты могут представлять угрозу для здоровья. Поэтому к их выбору следует подходить внимательно, особенно когда речь идет о покупке фарша.