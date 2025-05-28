У 20 км від російського кордону: відомий м’ясокомбінат працює під обстрілами та експортує продукцію до ЄС

Іноземці та українці за кордоном зможуть придбати вітчизняні продукти

Салтівський м’ясокомбінат, який з перших днів повномасштабного вторгнення опинився в епіцентрі бойових дій в Харкові, не припиняв свою роботу під час обстрілів. Попри влучання ракети в один із цехів, підприємство продовжує працювати та навіть експортує продукцію за кордон, у тому числі до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. В соцмережах публікують відео з асортиментом ковбасних виробів комбінату на полицях супермаркету в Німеччині. Користувачі пишуть: "Як же приємно бачити харківських виробників на європейському ринку. Нехай німці спробують справжню ковбасу".

Після ракетного удару по складу та одному із цехів виробничу лінію тимчасово перенесли до Богодухова, при цьому зберігши команду та частину обладнання. Про це власник підприємства розповів в інтерв’ю для Obozrevatel. Крім того, Денис Парамонов заявив, що категорично проти релокації. За його словами, залишатися у Харківській області – це не лише бізнес-рішення, а й питання моральної відповідальності перед людьми.

"Це не лише про робочі місця, а й про надію для людей. Ми не можемо залишити регіон без підтримки, адже за таких умов кожен сигнал стабільності важливий", – наголосив він.

Склади та цех СМК після обстрілу

У перші та найважчі дні війни працівники м’ясокомбінату завершували зміну з ліхтариками на голові, працювали під звуки сирен, а підприємство самостійно організовувало підвіз співробітників та облаштувало бомбосховище.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі продукти, що продаються в Україні, можуть становити загрозу для здоров’я. Тому до їхнього вибору слід підходити уважно, особливо коли йдеться про покупку фаршу.