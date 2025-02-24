Производит бомбы для россиян: под Брянском горит химзавод (фото)

Причина возгорания пока неизвестна

В понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Брянской области по неизвестной причине одновременно загорелись несколько складов военного завода.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

"По нему уже прилетало 13 января. Почему горит сегодня, пока неизвестно. Но синхронные пожары на отдельно расположенных складах – это интересно", – говорится в публикации.

Также отмечается, что АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", расположен в городе Сельцо Брянской области.

Завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в том числе боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет Х-59, вооружение ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

Напомним, что 20 февраля в российских СМИ появилась информация, что Вооруженные силы Украины якобы готовят масштабное наступление на Брянскую область. Также было названо количество войск и техники. Возможная цель — перехватить повестку переговоров РФ и США.