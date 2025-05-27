Из катера сделали свалку. Как сейчас выглядит оккупированное Седово у Азовского моря (фото)
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На пляжах почти нет людей
Российская оккупация медленно, но уверенно уничтожает немало украинских популярных курортов. К примеру, поселок Седово Донецкой области уже четвертый год без нормального сезона.
В сети уже показали, как пляжи известного курорта выглядят сейчас. Три года оккупации все больше превращают пляжи в дикое побережье.
На фото видно, что у моря практически нет людей, да и пляжи выглядят неухоженными. Кроме того, что большая территория засыпана большими камнями, так еще и сгоревший катер превратился в мусорку. Заржавевшее, сгоревшее судно стоит на берегу моря, но в его переднюю часть уже насыпали груду мусора.
Доподлинно неизвестно, кому именно принадлежал этот катер, но существует вероятность, что до российского полномасштабного вторжения его использовали для развлечения туристов. К тому же на фото видно, что даже в море немало бетонных глыб с торчащей к верху арматурой.
Оккупационная "власть" превращает когда-то популярные пляжи Седово, которые посещали тысячи украинцев ежегодно, в дикие пляжи с кучей мусора. Даже местные жители не так часто теперь посещают море.
Напомним, что от российского вторжения страдают не только курорты в оккупации, но и пляжи Одесской области.
Ранее "Телеграф" показывал, как оккупанты "убили" курортный Скадовск в Херсонской области.