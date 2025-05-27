Из катера сделали свалку. Как сейчас выглядит оккупированное Седово у Азовского моря (фото)

На пляжах почти нет людей

Российская оккупация медленно, но уверенно уничтожает немало украинских популярных курортов. К примеру, поселок Седово Донецкой области уже четвертый год без нормального сезона.

В сети уже показали, как пляжи известного курорта выглядят сейчас. Три года оккупации все больше превращают пляжи в дикое побережье.

На фото видно, что у моря практически нет людей, да и пляжи выглядят неухоженными. Кроме того, что большая территория засыпана большими камнями, так еще и сгоревший катер превратился в мусорку. Заржавевшее, сгоревшее судно стоит на берегу моря, но в его переднюю часть уже насыпали груду мусора.

Седово во время оккупации

Седово во время оккупации

Седово во время оккупации

Седово во время оккупации

Доподлинно неизвестно, кому именно принадлежал этот катер, но существует вероятность, что до российского полномасштабного вторжения его использовали для развлечения туристов. К тому же на фото видно, что даже в море немало бетонных глыб с торчащей к верху арматурой.

Седово до оккупации

Седово до оккупации

Оккупационная "власть" превращает когда-то популярные пляжи Седово, которые посещали тысячи украинцев ежегодно, в дикие пляжи с кучей мусора. Даже местные жители не так часто теперь посещают море.

Напомним, что от российского вторжения страдают не только курорты в оккупации, но и пляжи Одесской области.

Ранее "Телеграф" показывал, как оккупанты "убили" курортный Скадовск в Херсонской области.