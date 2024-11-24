Жена Реброва сообщила о пополнении в семье (фото)

В семье Ребровых появился домашний питомец

Анна Реброва, жена главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва показала нового члена семьи. К слову, недавно Ребров и Ко сыграли последний матч в 2024 году.

Соответствующий пост супруга бывшего футболиста разместила в Instagram. Семья Ребровых завела питомца — собаку Тедди.

"Наш новый член семьи, знакомьтесь — Тедди", — написала Реброва.

Анна Реброва и Тедди

Отметим, Сергей и Анна женились в 2016 году. Пара воспитывает сыновей Александра и Никиту. У Реброва также есть сын Дмитрий от первого брака.

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде сыграть в плей-офф за место в Лиге А. По итогам жеребьевки наша команда на этом этапе сыграет с Бельгией.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).