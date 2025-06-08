Хотел бы больше. Зеленский странно ответил об отношениях с Трампом

Глава государства и по-философски ответил об отношениях с людьми

Президент Украины Владимир Зеленский открыто, но странно рассказал о состоянии своих отношений с президентом США Дональдом Трампом после ссоры в Овальном кабинете, которую обсуждал весь мир. Он также поделился мнениями по поводу отношений между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Ответы на эти вопросы он дал американскому телеканалу ABC News. Видео было опубликовано на Ютуб-странице Офиса президента.

Об отношениях Зеленского с Трампом

Отвечая на вопрос журналистки о том, изменились ли его отношения с президентом Трампом после перепалки в Овальном кабинете, Зеленский был откровенен в своей неопределенности. Он очертил сложность оценки и выразил желание их улучшить.

"Я не знаю. Я честно говорю, я бы хотел бы верить, что да, что у нас нормальные профессиональные отношения", — сказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что испытывает дефицит непосредственного общения с американским лидером и потребность в большем количестве личных контактов.

"У меня нет достаточно контактов с президентом Трампом, чтобы говорить, какие у нас человеческие отношения. Я хотел бы иметь больше", — сказал Зеленский.

Зеленский знает больше, потому что находится в Украине

Украинский президент выразил обеспокоенность тем, что информация к Трампу о войне в Украине может поступать через посредников, с позицией которых он не всегда соглашается. Речь идет о том, что разные люди могут подавать американскому президенту неполную или искаженную картину ситуации.

"Есть люди, которые с ним общаются, и они несут разную информацию, с которой, наверное, можно согласиться, а можно и не согласиться", — отметил он.

Он отметил важность личного знания ситуации и уникальной перспективы лидера страны, находящейся в состоянии войны.

"Я просто здесь. Я знаю, что здесь в Украине. И мне кажется, если ты здесь во время войны и ты президент, ты знаешь глубже некоторые вещи", — подчеркнул глава государства.

Президент Украины об отношениях с людьми

Зеленский поделился своим видением построения доверительных отношений:

"Я считаю, что человеческие отношения — это доверие. Оно важно. Доверие базируется на уважении. И если есть уважение, есть доверие, все остальные вещи будут идти лучше. Нет уважения, нет отношений. И поэтому для этого нужно время, нужны возможности", — добавил он, объясняя свой подход к построению отношений как в политике, так и.

Об отношениях Путина с Трампом

На вопрос об отношениях между Путиным и Трампом Зеленский дал краткий, но содержательный ответ. По его словам, они длиннее, чем у президента США с гарантом Украины.

Зеленский проанализировал природу этих отношений, отметив экономический аспект: "Я думаю, что экономические отношения и с той информацией, что я видел, когда он еще не был президентом. Я так понимаю, что была когда-то и делегация, бизнес, отношения, много всего".

Что произошло во время встречи Зеленского с Трампом

28 февраля, когда президент Украины прибыл в Белый дом с официальным визитом, Вэнс и Трамп начали его критиковать. Все началось с того, что журналист спрашивал, почему Зеленский пришел в Овальный кабинет не в костюме.

А потом Трамп сказал, что Украина якобы "мало благодарит" США и должна подписать мирную с РФ.

А на вопрос Зеленского о том, какими будут гарантии безопасности, президент США говорил, что у нашей страны нет сильных карт. На это Зеленский ответил, что он приехал в Белый дом не для того, чтобы "играть в карты".

"Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США", — говорил Трамп.

Их спор даже вызвал шквал мемов. Вы можете посмотреть интересную подборку в материале "Телеграфа" по ссылке.