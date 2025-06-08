Хотів би більше. Зеленський дивно відповів про стосунки з Трампом

Глава держави і філософські відповів про відносини з людьми

Президент України Володимир Зеленський відкрито, але дивно розповів про стан своїх відносин з президентом США Дональдом Трампом після сварки в Овальному кабінеті, яку обговорював весь світ. Він також поділився думками щодо стосунків між Трампом та російським президентом Володимиром Путіним.

Відповіді на ці питання він надав для американського телеканалу ABC News. Відео опублікували на Ютуб-сторінці Офісу президента.

Про відносини Зеленського з Трампом

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи змінилися його стосунки з президентом Трампом після перепалки в Овальному кабінеті, Зеленський був відвертим у своїй невизначеності. Він окреслив складність оцінки і висловив бажання їх покращити.

"Я не знаю. Я б хотів би вірити, що так. Я чесно кажу, я б хотів би вірити, що так, що у нас нормальні професійні стосунки", — сказав гарант.

Зеленський підкреслив, що відчуває дефіцит безпосереднього спілкування з американським лідером та потребу в більшій кількості особистих контактів.

"У мене немає достатньо контактів з президентом Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки. Я хотів би мати більше", — висловився Зеленський.

Зеленський знає більше, бо перебуває в Україні

Український президент висловив занепокоєння тим, що інформація до Трампа про війну в Україні може надходити через посередників, з позицією яких він не завжди погоджується. Мова йде про те, що різні люди можуть подавати американському президенту неповну або спотворену картину ситуації.

"Є люди, які з ним спілкуються, і вони несуть різну інформацію, з якою, напевно, можна погодитися, а можна і не погодитись", — зауважив він.

Він наголосив на важливості особистого знання ситуації та унікальної перспективи лідера країни, яка перебуває у стані війни.

"Я просто тут. Я знаю, що тут в Україні. І мені здається, якщо ти тут в час війни і ти президент, ти знаєш більш глибоко деякі речі", — підкреслив глава держави.

Президент України про стосунки з людьми

Зеленський поділився своїм баченням побудови довірчих відносин:

"Я вважаю, що людські відносини — це довіра. Вона важлива. Довіра базується на повазі. І якщо є повага, є довіра, всі інші речі будуть іти краще. Немає поваги, немає відносин. І тому для цього потрібен час, потрібні можливості", — додав він, пояснюючи свій підхід до побудови відносин як у політиці, так і в особистому житті.

Про відносини Путіна з Трампом

На запитання про відносини між Путіним та Трампом, Зеленський дав стислу, але змістовну відповідь. За його словами, вони довші, ніж у президента США з гарантом України.

Зеленський проаналізував природу цих стосунків, відзначивши економічний аспект: "Я думаю, що економічні відносини і з тією інформацією, що я бачив, коли він не був ще президентом. Я так розумію, що була колись і делегація, бізнес, стосунки, багато всього".

Що сталося під час зустрічі Зеленського з Трампом

28 лютого, коли президент України прибув у Білий дім з офіційним візитом, Венс та Трамп почали його критикувати. Все почалося з того, що журналіст питав, чому Зеленський прийшов в Овальний кабінет не в костюмі.

А потім Трамп сказав, що Україна нібито "мало дякує" США та мусить підписати мирну з РФ.

А на питання Зеленського про те, якими будуть гарантії безпеки, президент США казав, що у нашої країни "немає сильних карт". На це Зеленський відповів, що він приїхав у Білий дім не для того, аби "грати в карти".

"Ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США", — казав Трамп.

Їх суперечка навіть викликала шквал мемів. Ви можете подивитись цікаву добірку у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.