Запасы есть, а страна импортирует: кто и как добывает украинскую нефть и какие перспективы имеет отрасль

На сокращение добычи "черного золота" в Украине повлияло несколько факторов

ОПЕК+ согласилась в третий раз подряд повысить добычу нефти — в июле альянс добавит еще 411 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия фактически отказалась от стратегии защиты цен, стремясь вернуть рыночную долю и одновременно удовлетворить требования Дональда Трампа по удешевлению топлива. В Украине на это смотрят с надеждой, что увеличение добычи нефти повлечет за собой снижение цен, и доходы России упадут. В Кремле заложили в бюджет доход от продажи нефти и газа более 8 триллионов рублей. Ранее мы писали, что РФ использует теневой торговый флот, насчитывающий четыре танкера, которые планируют использовать для вывоза сжиженного газа.

Как пишет Bloomberg, новая стратегия Эр-Рияда — это затяжная, но умеренная ценовая война, направленная против сланцевых производителей в США и недисциплинированных партнеров по ОПЕК+. Нефть уже дешевеет: Brent торгуется около $64 за баррель, а JPMorgan прогнозирует падение до $50 к концу года. Следующее заседание по квотам запланировано на 6 июля.

Для России решение ОПЕК+ об очередном повышении добычи нефти станет серьезным вызовом. Из-за падения цен на мировых рынках бюджетные доходы РФ от нефти и газа уже сократились на 35% в годовом исчислении, а фактическая цена нефти Urals остается значительно ниже уровня, заложенного в бюджет. По оценке Минфина РФ, дефицит бюджета за первые четыре месяца 2025 года достиг 3,2 трлн рублей, и правительство уже вынуждено было пересмотреть прогноз на год в сторону ухудшения.

Аналитики считают, что стратегия ОПЕК+, инициированная Саудовской Аравией, очевидно противоречит интересам России, которая предлагала временную паузу в росте добычи. Однако в рамках нового курса картель намеренно насыщает рынок, чтобы обвалить цены и вытеснить конкурентов. В этой борьбе за рынок Кремль оказывается во все худшем финансовом положении, особенно с учетом санкций и потребностей войны против Украины.

"Они, конечно, не могут восстановить цены на нефть, потому что Россия является участником мирового рынка. Они просто будут вынуждены продавать нефть по той цене, которая сформируется на мировом рынке. И эта цена сейчас, по состоянию на сейчас, конечно, не удовлетворяет Российскую Федерацию, ежесуточно страна недополучает около 50, а то и более, миллионов долларов", – отметил инженер нефти и газа Андрей Закревский.

Среди этих игроков Украина выглядит, на первый взгляд, лишь потребителем, зависящим от цен и уровня добычи топлива. "Телеграф" разобрался, сколько у Украины своей нефти, кто ее добывает, на что хватает этого ресурса — и почему вокруг этой сферы постоянно возникают скандалы.

В каких регионах сосредоточены наибольшие объемы

Несмотря на имеющиеся запасы, наше государство остается импортозависимым по нефти. Однако, как сообщает портал данных добывающей отрасли, у Украины есть собственные нефтяные ресурсы и инфраструктура, которые позволяют в определенной степени компенсировать влияние внешних ценовых колебаний. По состоянию на 2021 год балансовые запасы нефти в Украине составляли 78,5 млн тонн.

Наибольшие объемы сосредоточены в Полтавской, Ивано-Франковской и Сумской областях — по 14–15 млн тонн в каждой. В то же время добыча в этих регионах очень неравномерна: больше всего нефти добывают в Сумской области (690 тыс. тонн), далее идут Ивано-Франковская (370 тыс.) и Черниговская (250 тыс.). Это свидетельствует о том, что наличие запасов не всегда означает интенсивную добычу — все зависит от технического освоения и инвестиций.

Часть территорий с запасами нефти находится в оккупации

Нефтяная география Украины разделяется на три региона: Восточный, Западный и Южный. Основная доля как запасов, так и добычи приходится на Восточный регион — более 50% всех подтвержденных запасов. В разрезе месторождений крупнейшим считается Глинско-Разбышевское (Полтавская обл., 12 млн тонн запасов), за ним идут Бугроватовское и Лопушнянское (Сумщина). В то же время большинство украинских месторождений классифицируются как мелкие или очень мелкие, а единственное среднее — именно Глинско-Разбышевское. Это усложняет индустриальную добычу и требует точечных, более затратных решений. Еще одна проблема — деградация старых скважин и недостаточные темпы геологоразведки. Например, в 2020 году прирост балансовых запасов составил всего 141 тыс. тонн, хотя в отдельные годы (например, в 2019-м) он превышал 750 тыс. тонн.

Статистика за 2021 год

Кто добывает нефть в Украине

Монополистом украинской нефтедобычи является компания "Укрнафта", которая контролирует более 85% всей добычи. В 2021 году компания добыла 1,43 млн тонн нефти из 1,63 млн по стране. "Укргаздобыча" (в структуре НАК "Нафтогаз Украины") добыла 64 тыс. тонн. Частные компании — такие как "Укркапойл", "Каштан Петролеум", "Карлтон Трейдинг Украина" — имеют незначительную долю, часто менее 1%. Такая концентрация добычи в одних руках создает риски в случае административных или санкционных осложнений, а также требует четкой государственной стратегии по открытию доступа для независимых игроков.

85% рынка контролирует одна компания

Нефтетранспортная инфраструктура Украины позволяет как поставлять нефть на собственные НПЗ, так и обеспечивать транзит. Сеть из 19 магистральных нефтепроводов длиной более 3,5 тыс. км находится в управлении АО "Укртранснафта", дочерней структуры "Нафтогаза". На входе система способна принимать до 114 млн т нефти в год, на выходе — 56,3 млн т. Мощности хранения достигают более миллиона кубометров. В то же время основные НПЗ либо разрушены, либо не функционируют полноценно, что ограничивает внутреннюю переработку. Объем транспортировки нефти за 2020 год составил 15,8 млн тонн, из которых лишь около 2 млн было направлено на внутренние заводы.

Собственной добычи Украине не хватает для удовлетворения внутреннего спроса, поэтому приходится импортировать сырье. В 2020 году импорт составил более 1,2 млн тонн, основные поставщики — Азербайджан, США, Ливия.

Инженер нефти и газа Андрей Закревский в комментарии "Телеграфу" подтвердил, что нынешние объемы добычи меньше, чем до начала полномасштабной войны. По его словам, этому способствовало уменьшение финансирования, повреждение инфраструктуры в результате российских обстрелов и военные ограничения. Из-за этого ожидаемые объемы добычи в 2025 году вряд ли будут достигнуты.

Что касается нефти, отмечает Закревский, ситуация еще сложнее:

"Нефти нам не хватит ни при каких условиях. Украина не имеет достаточно сырья, чтобы обеспечить себя нефтепродуктами. Кроме того, все НПЗ неоднократно подвергались ударам. Кременчугский НПЗ был атакован десятки раз. Переработку нефти до завершения войны централизовать в Украине практически невозможно". Сейчас, по словам эксперта, около 85% нефтепродуктов импортируется, а остальное производится на мини-заводах с ограниченной мощностью.

Кременчугский НПЗ был атакован более 10 раз

Соглашение о полезных ископаемых из США

Отдельным важным фактором, который будет влиять на будущее украинской нефтегазовой отрасли, является сырьевое соглашение между Украиной и США, предусматривающее создание специального Фонда для привлечения инвестиций в добывающий сектор. Согласно тексту соглашения, правительство Украины обязуется вносить в Фонд 50% всех доходов от будущей монетизации природно-ресурсных активов, находящихся в собственности государства. К таким активам прямо отнесены нефть, природный газ, углеводороды, месторождения полезных ископаемых и связанная инфраструктура, в частности LNG-терминалы и порты. Таким образом, нефтяная отрасль официально включена в эту договоренность и станет одним из источников наполнения Фонда.

Целью этого соглашения является не только аккумуляция доходов от ресурсов, но и стимулирование развития, добычи, обработки и инфраструктурного освоения украинских недр. Привлеченные средства должны реинвестироваться в восстановление страны, в частности через поддержку госпредприятий и модернизацию отрасли.

Скандалы, связанные со сферой

Отдельное внимание к украинской нефтегазовой отрасли со стороны инвесторов и международных партнеров вызвано не только ресурсным потенциалом страны, но и громкими скандалами, которые в последнее время сопровождают отрасль. Один из наиболее резонансных – конфликт вокруг компании "Укрнафтобурение". По данным издания Forbes, украинские власти без участия акционеров национализировали активы компании, сменили руководство, провели корпоративное собрание и распределили более 20 миллионов долларов в качестве дивидендов в бюджет. Речь идет об одной из крупнейших частных компаний в секторе, разрабатывавшей Сахалинское газоконденсатное месторождение. Акционеры подали иски в суды на более чем 1 миллиард долларов, предупреждая, что такие действия правительства подрывают доверие инвесторов и угрожают восстановлению страны после войны.

Еще один скандал связан с правоохранительным расследованием, в результате которого был объявлен в розыск бывший глава правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов Украины. По данным Нацполиции, организованная группа заключала фиктивные договоры на поставку нефтепродуктов, не уплачивая за них, и легализовала средства через счета в иностранных банках. Сумма ущерба — 5,8 миллиарда гривен. Участникам схемы предъявили подозрения в завладении имуществом в особо крупных размерах.

Не менее серьезный политический фон сопровождает и государственную "Укрнафту". Как сообщал Telegram-канал "Инсайдер.Украина", НАБУ задокументировало переговоры между экс-заместителем главы ОП Ростиславом Шурмой и Александром Камышиным о контроле над финансовыми потоками "Укрнафты". Подслушанный разговор свидетельствует о намерениях передать эти потоки брату Шурмы, подконтрольному уже Камышину. После переданных по дипломатическим каналам записей, политические перестановки в ОП были заблокированы.

Напомним, ранее мы писали, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам являются частью целенаправленной стратегии – эти объекты входят в приоритетный список целей. После каждой атаки производится оценка результатов, и в случае недостаточного эффекта – удар повторяется. Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал отставной генерал-майор армии Великобритании Чип Чепмен. По его словам, удары по энергетической инфраструктуре преследуют цель снизить способность России поддерживать военные действия.