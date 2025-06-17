Угроза ракетного удара: россияне вывели в море корабли, в небо поднялись Ту-95МС

По меньшей мере два Ту-95МС и один Ту-160 взлетели с аэродромов

Российские оккупанты готовят новый массированный ракетный удар по Украине. В небе много беспилотников, мониторинговые каналы сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков и кораблях с ракетами в море.

Известно о взлете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС с авиабазы "Оленья" в Мурманской области и одного Ту-160 с аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области. Также в море находятся три корабля из состава остатков Черноморского флота РФ: суммарный залп может составлять до 16 ракет "Калибр".

Предполагается, что на пусковых рубежах стратегические бомбардировщики могут быть примерно в 03:00 – 04:00. В случае пусков ракеты будут в воздушном пространстве Украины примерно через час после запуска.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.

В ночь с 5 на 6 июня враг устроил еще одну ракетную атаку после угроз об ответе на удар по аэродромам. По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.