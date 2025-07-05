Неожиданно: Мелони опровергла остановку поставок оружия Украине со стороны США

Мелони считает, что все не так плохо, как это пытается выставить ряд западных изданий

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони опровергла новости западных СМИ о прекращении поставок Украине вооружения. По ее словам, США пересмотрели списки того, что они передавали Украине, но это не означает остановки военной помощи Киеву, как об этом пишут.

Об этом Мелони заявила во время выступления на форуме в Массерии, сообщает итальянское информационное агентство ANSA. По словам Мелони, все не так плохо, как это пытается выставить ряд западных изданий.

"Соединенные Штаты не прекратили поставку оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов. Это важный факт, но это очень отличается от полного прекращения поставок", – пояснила премьер.

Мелони добавила, что провела разговор с президентом США Дональдом Трампом о предоставлении военной помощи Украине. Она надеется, что в итоге Вашингтон примет положительное решение.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. По одним данным, за это несет ответственность глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая". После этого пришлось оправдываться и Пентагону.

После этого 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. Некоторые СМИ уже назвали его "очень хорошим и положительным". СМИ и эксперты предполагают, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.