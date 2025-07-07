Скромная жизнь и 1,2 млн донатов на ВСУ: что интересного нашлось в декларации киевской судьи Рогач

За год ее зарплата пересекла 5 млн

В декларациях судей и должностных лиц можно увидеть не только немалые доходы, но даже донаты на Вооруженные Силы Украины (ВСУ). К примеру, судья Лариса Рогач задонатила за 2024 год более 1,2 млн.

Об этом свидетельствует ее декларация. В документе указано, что Рогач Лариса занимает должность судьи в Верховном Суде Киева, а еще имеет связь с Виктором Моренцем, доходы которого также указаны.

За 2024 год судья Рогач заработала 5 194 124 грн, а Моренец Виктор получил 94 881 грн. Они также имеют немалые сбережения, так мужчина с зарплатой более 90 тысяч хранит 40 000 наличными и 2,5 тысячи на банковском счете. Рогач Лариса отложила 250 000 грн, 7 000 долларов и 7 тысяч евро наличными, и еще более 4 млн грн инвестировала.

Сколько зарабатывает судья Рогач

Сбережения судьи Рогач

Однако с такими доходами и сбережениями судья Рогач задонатила на ВСУ за 2024 год более 1,2 млн грн. Она почти ежемесячно переводила более 150 тысяч, иногда суммы достигали и 300 тысяч.

Рогач задонатила на ВСУ более 1 млн

С недвижимости у судьи два земельных участка, два жилых дома и одна квартира. Один дом, дача и машиноместо еще строятся. В автопарке судьи Рогач авто VW Tiguan 2020 за 1 129 170 грн.

Какую недвижимость имеет

Какой автомобиль имеет судья Рогач

Напомним, в декларации судьи Матвеевой, которую освободили из плена, немало интересного. Так как она обзавелась квартирой и зарабатывает более миллиона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в декларации судьи Коротун, светившейся по делу о незаконной застройке.