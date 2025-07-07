Скромне життя та 1,2 млн донатів на ЗСУ: що цікавого знайшлося в декларації київської судді Рогач

За рік її зарплата перетнула 5 млн

У деклараціях суддів та посадовців можна побачити не тільки чималі прибутки, а й навіть донати на Збройні Сили України (ЗСУ). До прикладу, суддя Лариса Рогач задонатила за 2024 рік понад 1,2 млн.

Про це свідчить її декларація. В документі вказано, що Рогач Лариса обіймає посаду судді у Верховному Суді Києва, а ще вона має зв'язок з Віктором Моренцем, доходи якого також зазначені.

За 2024 рік суддя Рогач заробила 5 194 124 грн, а Моренець Віктор отримав 94 881 грн. Вони також мають чималі заощадження, так чоловік з зарплатою в понад 90 тисяч зберігає 40 000 готівкою та 2,5 тисячі на банківському рахунку. Рогач Лариса ж заощадила 250 000 грн, 7 000 доларів та 7 тисяч євро готівкою, і ще понад 4 млн грн інвестувала.

Скільки заробляє суддя Рогач

Заощадження судді Рогач

Однак з такими доходами і заощадженнями суддя Рогач задонатила на ЗСУ за 2024 рік понад 1,2 млн грн. Вона майже щомісяця переводила понад 150 тисяч, іноді суми сягали і 300 тисяч.

Рогач задонатила на ЗСУ понад 1 млн

З нерухомості посадовиця має дві земельних ділянки, два житлових будинки та одну квартиру. Один будинок, дачу та машиномісце ще будуються. В автопарку судді Рогач авто VW Tiguan 2020 року за 1 129 170 грн.

Яку нерухомість має

Яке авто має суддя Рогач

Нагадаємо, в декларації судді Матвєєвої, яку звільнили з полону, чимало цікавого. Адже вона обзавелася квартирою та заробляє понад мільйон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у декларації судді Коротун, яка світилася у справі про незаконну забудову.