Администратор, вице-премьерка или главный по культуре: кто может стать новым послом в США

Процесс замены посла в США может затянуться из-за каникул американских чиновников

Оксана Маркарова, которая с 2021 года занимает должность посла Украины в США, может быть отозвана из Вашингтона. Этот вопрос, по данным источников, обсуждался во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

В разговоре речь шла о возможности смены главы украинской дипломатической миссии в США. В свою очередь, Министерству иностранных дел было поручено начать консультации с американской стороной относительно кандидатуры следующего посла.

Политолог Алексей Якубин считает, что вопрос возможной замены посла Украины в США назревал давно и стал актуальным ещё до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В комментарии "Телеграфу" эксперт напомнил, что уже в 2024 году спикер Палаты представителей США Майк Джонсон открыто призвал Украину сменить действующего посла Оксану Маркарову, обосновывая это вмешательством во внутриамериканские политические процессы. По мнению Якубина, победа республиканцев на выборах лишь обострила эту потребность.

Аналитик подчеркнул, что в условиях резкого изменения политической конъюнктуры в Вашингтоне Украине крайне необходим дипломат, который был бы либо равноудалённым от обеих ведущих партий США, либо имел бы конструктивные связи с представителями Республиканской партии.

"Нужен человек, который мог бы эффективно взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе, был бы "вхож" в соответствующие кабинеты, имел опыт и гибкость для работы с новой администрацией", – отметил специалист.

В то же время Якубин подчеркнул, что на сегодня ключевая коммуникация между Киевом и Вашингтоном выстроена не через посольство, а через прямые контакты между Офисом президента Украины и высшим политическим руководством США. Однако, по его словам, такой подход не оправдал себя, что стало очевидным после недавней приостановки поставок американской военной помощи Украине.

"В таких случаях именно посол должен быть первым, кто получает сигнал и начинает действовать, используя весь спектр имеющихся контактов", — пояснил политолог. По его убеждению, Владимир Зеленский видит в смене посла не только ответ на внешнеполитические вызовы, но и возможность частичной перезагрузки диалога с США. Кроме того, в контексте вероятных масштабных кадровых изменений в правительстве, вакантная должность посла в Вашингтоне приобретает особый вес.

Якубин также подчеркнул желательность назначения на эту должность профессионального дипломата с глубоким пониманием американской политической культуры и многолетним опытом.

"Это не "House of Cards", а сложная система с многочисленными нюансами, в которой важно ориентироваться не по фасаду, а по глубинным процессам", — подытожил эксперт.

Кто может стать потенциальным кандидатом

Bloomberg пишет, что среди кандидатов на должность посла называют премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко.

Умеров, Шмыгаль, Стефанишина

Информацию о возможной смене посла Украины в США Оксаны Маркаровой опроверг народный депутат Ярослав Железняк. В своём Telegram-канале он заявил, что сообщение Bloomberg относительно консультаций Владимира Зеленского и Дональда Трампа по этому поводу является "уткой".

По словам парламентария, среди потенциальных кандидатов на должность посла в Вашингтоне наиболее вероятным считается министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Однако не исключено, что он может быть назначен в другую страну G7. Вероятность назначения заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы Железняк оценил как низкую, а министра обороны Рустема Умерова — как очень маловероятную. В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль, по словам депутата, ещё раньше отказался от такого предложения, а кандидатура министра энергетики Германа Галущенко, по мнению Железняка, вообще не рассматривается.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий

Политолог Алексей Якубин также высказался относительно потенциальных кандидатур на должность посла Украины в США. Эксперт пояснил, что в нынешних условиях присутствие чётких связей с Демократической партией, которая ранее расценивалась как преимущество, теперь, в контексте возвращения к власти Республиканской партии, может превратиться в отягчающий фактор. По его мнению, Украине нужен представитель, способный одинаково эффективно коммуницировать с обоими лагерями американского политикума.

Якубин проанализировал персоналии, обсуждаемые в контексте возможного назначения. Он отметил, что среди претендентов стоит обратить внимание на дипломатов с соответствующим профессиональным бэкграундом. Так, по его словам, Андрей Точицкий и Игорь Жовква имеют опыт в сфере международных отношений, что потенциально может облегчить их адаптацию к специфике американской политической среды. В то же время такие фигуры, как Денис Шмыгаль или Рустем Умеров, несмотря на управленческий и министерский опыт, не имеют системной дипломатической практики. Это, по мнению эксперта, может создать трудности в налаживании глубоких контактов с администрацией Трампа.

Игорь Жовква

"Умеров, как министр обороны, бесспорно понимает украинские военные потребности, но это не гарантирует способности к гибкому дипломатическому взаимодействию на чувствительном политическом уровне", – заметил эксперт.

Он предположил, что наиболее вероятным сценарием может стать назначение "тяжеловеса" из правительства или же дипломата со стабильным профессиональным бэкграундом. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность нового посла Украины в США может стать Андрей Точицкий. По мнению Якубина, Точицкий имеет соответствующую профессиональную подготовку и дипломатический опыт, что выгодно отличает его на фоне других претендентов.

Как происходит процесс смены посла и на сколько это может затянуться

Процедура смены посла предусматривает несколько этапов и, как правило, занимает немало времени. Как объясняет Алексей Якубин, сначала государство, которое инициирует ротацию, должно определить кандидата и направить соответствующий запрос в государство пребывания посла — в этом случае в Государственный департамент США. Если американская сторона соглашается, она выдаёт агреман — формальное согласие на назначение нового дипломатического представителя.

Алексей Якубин

Именно получение агремана может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от политического и административного контекста. По словам эксперта, сейчас ситуация осложняется летним периодом отпусков в США, а также приближением начала нового финансового года, который начинается осенью и сопровождается активными бюджетными дебатами. Таким образом, Киев может стремиться синхронизировать назначение нового посла с новым этапом политической активности в Вашингтоне. Если же в Украине произойдут широкие правительственные ротации, это может ускорить и запуск самой процедуры замены.

Что известно об Оксане Маркаровой

Оксана Маркарова родилась 28 октября 1976 года в Ровно. Она имеет диплом магистра экологии Киево-Могилянской академии и степень магистра международных публичных финансов и торговли Университета Индианы (США). До 2014 года возглавляла инвестиционную группу ITT, а с 2015 года занимала ряд должностей в Министерстве финансов Украины, включая должность первого заместителя министра, а затем — министра. Именно по её инициативе была создана платформа Е-data — самый масштабный портал открытых публичных финансов в Украине.

Оксана Маркарова

На посту министра Маркарова отвечала за фискальную стабильность и международное финансирование, участвовала в переговорах с МВФ и другими донорами. В 2020 году, после завершения правительственной карьеры, основала Украинский фонд развития и стартап Archidata. Её назначение послом в США в 2021 году было призвано укрепить финансовое взаимодействие Украины с международными институтами, прежде всего МВФ.

За годы дипломатической службы её имя неоднократно становилось объектом критики. В 2023 году разгорелся скандал вокруг ресторана RUTA, который в Вашингтоне открыл её муж Даниил Волынец. Несмотря на формальную обособленность бизнеса, Маркарова активно продвигала заведение через официальные ресурсы посольства. Это вызвало возмущение среди дипломатов, которые усматривали в её действиях признаки конфликта интересов и нарушения этических норм.

Продвижение ресторана Ruta на странице украинского посольства в США

Ещё больший резонанс вызвал инцидент накануне президентских выборов в США в 2024 году. Тогда президент Зеленский посетил военный завод в Пенсильвании, а в делегации были только представители Демократической партии. Организатором визита считали именно Маркарову. Этот шаг вызвал возмущение среди республиканцев, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон обратился к Зеленскому с требованием отозвать посла из-за потери доверия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Президент США Дональд Трамп в очередной раз посягнул на один из ключевых элементов антизападной политики Путина — БРИКС. Он угрожает обложить дополнительными 10% пошлинами страны, поддерживающие антиамериканскую политику объединения.