Россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками: что известно об угрозе (обновляется)

Враг в очередной раз нацелился исключительно на гражданские объекты

Российские оккупанты в ночь на 12 июля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160, а также ударными беспилотниками. Мишенью очередной российской ракетной атаки вновь избрана именно гражданская инфраструктура.

В воздушном нападении враг задействовал остатки стратегической авиации — пять самолетов Ту-95МС и один самолет Ту-160. Также оккупанты поднимали МиГ-31К с ракетами "Кинжал" и выпустили по Украине большое количество ударных беспилотников "Шахед" и дронов-приманок "Гербера" и "Пародия".

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01:35 Мониторинг сообщил, что Ту-95МС разделены на две группы: первая с "Энгельса-2" на пусковых в Волгоградской области, вторая с "Оленьи" долетела до Энгельса и маневрирует.

01:00 Сообщается о повторных пусках "шахедов" из ряда локаций. Также стало известно о взлете еще одного Ту-95МС с "Энгельса". Относительно Х-101 пока нет фиксации в воздушном пространстве.

00:30 По МиГ-31К: возможно, передислокация. Также в воздушном пространстве до 150 беспилотников врага.

00:25 Сообщается о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Угроза пуска ракеты Х-47М2 "Кинжал".

00:15 Есть возможность атаки ракетами "Кинжал" с борта МиГ-31К в ближайшее время, сообщают мониторинговые каналы.

00:10 По предварительным данным, один из самолетов Ту-95МС совершил пусковые маневры из района Энгельса. Если пуски были реальными, ракеты могут находиться в воздушном пространстве в час.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне дважды за 5 июля поднимали в воздух МиГ-31К. Запуск "Кинжалов" был во время первого взлета, взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области.

До этого в ночь на 9 июля враг атаковал Украину ракетами и дронами. Взрывы раздались в нескольких городах, работали системы ПВО. Россияне применили 728 ударных дронов, семь крылатых и шесть аэробаллистических ракет. Главным направлением атаки был Луцк. А 4 июля враг устроил 12-часовую комбинированную атаку на Киев.

Отметим, в прошлый раз россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину в ночь на 29 июня. В нападении приняли участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, истребители МиГ-31К и корабли из состава остатков Черноморского флота России. Враг использовал для удара ракеты "Кинжал", Х-101, "Калибр" и ударные беспилотники.