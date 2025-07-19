Усик - Дюбуа 2: онлайн-трансляция боя

Украинец и британец определят лучшего в супертяжелом дивизионе

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведут объединительный поединок.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию чемпионского боя, начало в 19:30 по киевскому времени. Следить за вечером бокса Усик — Дюбуа 2 можно в статье "Усик — Дюбуа 2: онлайн-трансляция вечера бокса".

Онлайн-трансляция боя Усик — Дюбуа 2 (обновляется)

Что на кону боя Усик — Дюбуа 2

Усик вновь побьется за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, однако на этот раз он может стать двукратным "абсолютом". Александр уже давно застолбил за собой место в Зале славы бокса, а вот 27-летний Дюбуа, в свою очередь, получил шанс попасть в историю. Для этого молодому британцу необходимо победить 38-летнего украинца.

Где и когда смотреть бой Усик — Дюбуа 2

Вечер бокса Усик — Дюбуа 2 покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется в 19:30 по киевскому времени с поединков раннего андеркарда. Главный бой начнется не ранее 23:00. Добавим, что бесплатная официальная трансляция реванша не планируется.

Промо видео боя Усик - Дюбуа 2

Прогноз букмекеров на реванш Усик — Дюбуа 2

Букмекеры считают Усика безоговорочным фаворитом. Самым вероятным исходом поединка аналитики называют победу Александра техническим нокаутом (коэффициент 2,60). Чуть менее вероятна победа украинца единогласным решением (3,50). Шансы Дюбуа намного хуже — 6,50 на победу техническим нокаутом и двухзначные коэффициенты на триумф решением судей и нокаутом. Тем не менее шансы Даниеля значительно выросли по сравнению с первым поединком.

Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли шоу Усик — Дюбуа 2 транслироваться бесплатно в Украине. Добавим, что вечер бокса в Лондоне покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется ориентировочно в 19:30 по киевскому времени.

К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.

Напомним, в первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.