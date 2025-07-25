Зоомагазины в помощь: украинцы придумали, как бороться с нашествием саранчи (видео)

Такая идея им нравится

Сарана продолжает атаковать города Украины. Первые случаи фиксировались в Запорожской области, через несколько дней ее заметили на Киевщине и западных областях. Некоторые даже пытались продать сухих насекомых, а кто-то придумал способ, как с ней бороться с помощью грызунов.

Соответствующее видео было распространено в телеграм-каналах Запорожья. Там посоветовали сдавать живую саранчу в зоомагазины как корм для грызунов.

Похоже декоративным крысам, мышам, хомякам такое лакомство очень нравится. На видео заметно, с каким аппетитом ее уминают животные.

Сейчас в Запорожье сильно нашествие саранчи, поэтому в публикации советуют выпускать грызунов, чтобы они сами искали себе еду.

Больше о том, как бороться с саранчой и почему она появилась, читайте в материале "Украина массово атакует саранча: в чем причина, где уже есть последствия и как этому безопасно противодействовать".

Украинцы отреагировали на это. Кто-то пишет, что это крутая идея, другие переживают, что потом будет нашествие грызунов.

Следует отметить, что распространение саранчи изрядно беспокоит людей, ведь это насекомое может причинить большой вред урожаю. В этом году уже пару дней от нашествия саранчи страдают южные и центральные области, что связано не только с погодными условиями и ситуации на Каховском водохранилище.

Где в Украине уже видели саранчу

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оградить свой огород от нашествия вредных насекомых.