Зоомагазини в поміч: українці вигадали, як боротись з навалою сарани (відео)

Така ідея їм до вподоби

Сарана продовжує атакувати міста України. Перші випадки фіксували у Запорізькій області, за кілька днів її помітили на Київщині та західних областях. Деякі навіть намагались продати сухих комах, а хтось вигадав спосіб, як з нею боротись за допомогою гризунів.

Відповідне відео поширили у телеграм-каналах Запоріжжя. Там порадили здавати живу сарану у зоомагазини, як корм для гризунів.

Схоже декоративним щурам, мишам, хомʼякам такі ласощі дуже до вподоби. На відео помітно, з яким апетитом її наминають тварини.

Наразі у Запоріжжі сильне нашестя сарани, тому у публікації радять випускати грузунів, аби вони самі шукали собі їжу.

Більше про те, як боротись з сараною і чому вона з'явилась, читайте у матеріалі "Україну масово атакує сарана: в чому причина, де вже є наслідки і як цьому безпечно протидіяти".

Українці відреагували на це. Хтось пише, що це крута ідея, інші переживають, що потім буде нашестя гризунів.

Варто зазначити, що поширення сарани неабияк непокоїть людей, адже ця комаха може заподіяти велику шкоду врожаю. Цього року вже пару днів від нашестя сарани потерпають південні та центральні області, що пов'язано не тільки з погодними умовами та ситуацію на Каховському водосховищі.

Де в Україні вже бачили сарану

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити свій город від навали шкідливих комах.