Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко о результатах визита Уиткоффа в Кремль:

Встреча Уиткоффа и дальнейшая краткосрочная перспектива

NYT пишет о встречах Путина и Трампа на следующей неделе. Она возможна только при подписании соглашения о чем-либо. А этого пока не видно.

1. Введение санкций по Индии – это главный признак того, что Трамп не верит в прогресс. И демонстрирует всем, что его не нужно водить за нос.

2. ⁠Цель России на вчерашних переговорах — оторвать Украину от Европы и отсюда идея трехсторонних переговоров без ЕС. Для нас это очень плохой сценарий, потому что мы являемся частью переговоров ЕС-США и ЕС-США-КНР. И то, что в течение недели будут проходить консультации Вашингтона с европейцами для нас плюс.

3. ⁠Путин считает, что вести переговоры нужно тогда, когда ты можешь поднять ставки. Вчерашний разговор с Уиткоффом – это разговор от безысходности и желание затянуть время. Следующие его реперные точки по поднятию ставок – это момент, как минимум, падения Покровска (или когда будет зафиксировано что-то важное на фронте). Плюс ему нужно нагнетать ситуацию в Беларуси с учениями. Но самое главное, ему бы хотелось дотянуть до встречи с Си, чтобы получить от последнего определенные устные гарантии. Поэтому он, как обычно, будет тянуть время. Но следует обратить внимание, что его временные лаги все уменьшаются. Поэтому сейчас, если и можно о чем-то теоретически говорить, то как максимум можно говорить о временном воздушном перемирии. Но, похоже, в разговоре с Уиткоффом он в очередной раз поднял вопрос об аннексии неоккупированных территорий как главном условии переговоров.

4. Путин снова расчехлил ядерную истерию. Я всегда считал, что его золотая мечта (его игра в солдатики) – это переиграть карибский кризис, где американские корабли с боеголовками разворачиваются назад, а не наоборот. Но он трус. И потому никакой ядерной угрозы нет.

Исходя из вышесказанного, я не верю, что сейчас будет происходить что-то существенное (переговоры будут, но это больше о будущем, чем о сегодня, хотя повторюсь: небольшая вероятность воздушного перемирия существует).

Источник: Facebook Вадима Денисенко