Пункт назначения по-украински: в Киеве заметили рискового водителя (видео)

Эпизод из фильма поразил многих людей и очень узнаваем.

На Ровенской объездной дороге на видео зафиксировали водителя, напомнившего об известном фильме ужасов "Пункт назначения". Он перевозил стволы деревьев, а из машины летели частицы прямо в автомобиль за ним.

"Так перевозить груз нельзя", — отмечают в подписи к видео. Заметьте – в аудиодорожке водитель нецензурно характеризует ситуацию.

Напомним, в известной серии фильмов "Пункт назначения", дерево вылетело из грузовика, убило водителя машины сзади и повлекло ряд аварий.

"Пункт назначения", кадр из фильма

В сети часто шутят, что этот триллер и эта самая сцена стали причиной психологической травмы у целого поколения, и люди теперь боятся ездить за лесовозами.

О том же случае с лесовозом

В то же время этот страх мотивирован, ведь плохо закрепленный груз может привести к аварии. У нас есть четкие правила, как можно перевозить лес.

Это можно делать только на специальном транспорте или переоборудованном отдельным сыновьям – автомобилях с бортовой платформой или с шипами, или коньками (специальные металлические или деревянные упоры на кузове грузовика или прицепа, между которыми укладывают бревна). Для фиксации используют цепи или тросы.

Деревья нужно плотно укладывать и закрепить.

