Золотой мяч на надгробии и надпись на русском: как выглядит могила нападающего "Динамо" Базилевича

Самым громким в карьере Базилевича стал его тандем с Лобановским в руководстве киевским "Динамо"

Имя Олега Базилевича, экс-нападающего киевского "Динамо", навсегда вписано в историю украинского футбола, как и имя Валерия Лобановского. В составе "Динамо" он торжествовал как чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Он имел статус лучшего футболиста Советского Союза в составе списка "33 лучших".

С его участием была выстроена новая модель подготовки футболистов. "Телеграф" побывал на могиле Олега Базилевича и выяснил, как она выглядит сейчас.

В составе "Динамо" Базилевич провел более 160 матчей в высшей лиге СССР и забил 53 гола. По завершению игровой карьеры Олег стал тренером команды "Десна", которую он принял в разгар сезона-69. Он вывел ее из зоны "вылета" в класс "Б". Уже в следующем чемпионате команда уже перешла в класс "А".

Олег Базилевич

Впоследствии Базилевич стал тренером команды второй лиги "Шахтер" (Кадеевка), а в 1973 году его пригласили тренировать "Шахтер" (Донецк). Самым громким стал его тандем с Валерием Лобановским в "Динамо" 1974-1976 годов. Официально Базилевич был начальником команды, а Лобановский – главным тренером.

Валерий Лобановский, Олег Базилевич

Киевскую команду они вместе смогли превратить в европейского чемпиона. При их совместном руководстве "Динамо" получил Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

Могила Олега Базилевича

Легендарного тренера не стало 16 октября 2018 года. В последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона. Похоронен Олег Базилевич на Байковом кладбище в Киеве.

Могила Олега Базилевича на Байковом кладбище

Могила выглядит сдержанно, но ухожено. Стоят свежие цветы, лампадка. На надгробии – даты его рождения и смерти и портрет тренера. Также рядом — бронзовый "золотой мяч".

Могила Олега Базилевича

