Кто "заряжает" страну, а кто "разряжает": украинцы теперь видят, как голосуют депутаты

Такой инструмент пригодится и журналистам

В Украине появился новый инструмент, позволяющий гражданам подробно отслеживать, как народные депутаты голосуют за всевозможные законопроекты. Он призван повысить прозрачность работы Верховной Рады и помочь обществу видеть, кто инициативы поддерживает.

Инструмент "Перезарядить страну" создан общественными инициативами "Игла", "Центр развития инноваций" и рядом партнерских организаций. Он отражает поименные результаты голосований за знаковые законы, начиная с 2019 года, в частности, в сферах национальной безопасности, антикоррупции, защиты окружающей среды, прозрачности работы парламента и свободы слова.

Проект "Перезарядить страну" заработал в Украине

Как объясняет глава Центра развития инноваций Екатерина Иванченко, инструмент возник после резонансного голосования за ликвидацию независимости Специальной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ. Тогда общество и международные партнеры увидели ограниченную субъектность Верховной Рады, и с тех пор возникла необходимость показывать, кто из депутатов поддерживает ключевые законопроекты, а кто нет.

Скриншот голосований за ликвидацию НАБУ и САП

Интерфейс "Перезарядить страну" позволяет уже через полчаса после появления официальных результатов поименного голосования видеть графическое представление действий каждого нардепа, а также сравнивать их в рамках фракций и депутатских групп. Это значительно облегчает работу журналистам и исследователям, а гражданам позволяет быстро оценить позицию избранников.

Ирина Федоров, глава инициативы "Игла", отмечает, что при отсутствии выборов особенно важно формировать политическую культуру и балансировать влияние власти на законодательный процесс.

Из-за закрытости парламента и отсутствия в кулуарах медийщиков парламентская журналистика приходит в упадок и люди после новостей об обстрелах и потерях очень быстро забывают, кто из народных депутатов и за что голосовал. Мы придумали образ батарейки для каждого парламентария и будет сразу видно, кто "заряжает", а кто "разряжает" страну. Для нас важно, что этот инструмент создан не за средства западных партнеров, а за средства великого украинского народа, который должен контролировать работу законодательного органа. Мы запустили его за донаты, которые поступали на счет "Иглы" в течение года. Рассчитываем на дальнейшую поддержку граждан и в начале следующего года планируем запустить аналогичный инструмент для Киевсовета. Ирина Федоров

Особенностью ресурса является возможность отслеживать голосование мажоритарщиков для региональных медиа и избирателей, что позволяет жителям областей видеть, как их представители исполняют свои обязанности. К проекту присоединились многочисленные общественные организации и медиа, включая Центр политико-правовых реформ, Украинскую природоохранную группу, фонд "DEJURE" и Центр прав человека "ZMINA", а ИТ-поддержку обеспечивает разработчик Василий Жук.

Региональные медиа, в частности "Гвара медиа" (Харьковщина), "Галка" (Ивано-Франковщина), Rayon.in.ua (Волынь), Запорожский центр расследований, "Четвертая власть" (Ровенщина) и другие, привлеченные к подготовке профайлов депутатов-мажоритарщиков. Вычитку и проверку профилей обеспечивает проект "Свои люди", а информационным партнером стал "Главком".

Ранее "Телеграф" сообщал, что голосование Верховной Рады 22 и 31 июля вызвало значительный резонанс среди общественности. Речь идет о принятии двух версий закона по НАБУ и САП. Мы подготовили перечень депутатов, которые радикально изменили свою позицию всего за 9 дней.