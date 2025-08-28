Хто "заряджає" країну, а хто "розряджає": українці тепер бачать, як голосують депутати

Такий інструмент стане в нагоді й журналістам

В Україні з'явився новий інструмент, який дозволяє громадянам детально відстежувати, як народні депутати голосують за різноманітні законопроєкти. Він покликаний підвищити прозорість роботи Верховної Ради та допомогти суспільству бачити, хто які ініціативи підтримує.

Інструмент "Перезарядити країну" створено громадськими ініціативами "Голка", "Центр розвитку інновацій" та рядом партнерських організацій. Він відображає поіменні результати голосувань за знакові закони, починаючи з 2019 року, зокрема у сферах національної безпеки, антикорупції, захисту довкілля, прозорості роботи парламенту та свободи слова.

Проєкт "Перезарядити країну" запрацював в Україні

Як пояснює очільниця Центру розвитку інновацій Катерина Іванченко, інструмент виник після резонансного голосування за ліквідацію незалежності Спеціальної антикорупційної прокуратури та НАБУ. Тоді суспільство та міжнародні партнери побачили обмежену суб'єктність Верховної Ради, і з того часу виникла потреба показувати, хто з депутатів підтримує ключові законопроєкти, а хто – ні.

Скриншот голосувань за ліквідацію НАБУ та САП

Інтерфейс "Перезарядити країну" дозволяє вже за пів години після появи офіційних результатів поіменного голосування бачити графічне представлення дій кожного нардепа, а також порівнювати їх у рамках фракцій і депутатських груп. Це значно полегшує роботу журналістам та дослідникам, а громадянам дає можливість швидко оцінити позицію обранців.

Ірина Федорів, голова ініціативи "Голка", наголошує, що за відсутності виборів особливо важливо формувати політичну культуру та балансувати вплив влади на законодавчий процес.

Через закритість парламенту і відсутність в кулуарах медійників парламентська журналістика занепадає й люди після новин про обстріли та втрати дуже швидко забувають, хто з народних депутатів і за що голосував. Ми придумали образ батарейки для кожного парламентаря й буде одразу видно, хто "заряджає", а хто "розряджає" країну. Для нас важливо, що цей інструмент створений не за кошти західних партнерів, а за кошти великого українського народу, який і має контролювати роботу законодавчого органу. Ми запустили його за донати, які надходили на рахунок "Голки" впродовж року. Ми розраховуємо на подальшу підтримку громадян й на початку наступного року плануємо запустити аналогічний інструмент для Київради. Ірина Федорів

Особливістю ресурсу є можливість відстежувати голосування мажоритарників для регіональних медіа та виборців, що дозволяє жителям областей бачити, як їхні представники виконують обов'язки. До проєкту долучилися численні громадські організації та медіа, включно з Центром політико-правових реформ, Українською природоохоронною групою, фундацією "DEJURE" та Центром прав людини "ZMINA", а ІТ-підтримку забезпечує розробник Василь Жук.

Регіональні медіа, зокрема "Ґвара медіа" (Харківщина), "Галка" (Івано-Франківщина), Rayon.in.ua (Волинь), Запорізький центр розслідувань, "Четверта влада" (Рівненщина) та інші, залучені до підготовки профайлів депутатів-мажоритарників. Вичитку та перевірку профілів забезпечує проєкт "Свої люди", а інформаційним партнером став "Главком".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голосування Верховної Ради 22 та 31 липня викликали значний резонанс серед громадськості. Йдеться про ухвалення двох версій закону щодо НАБУ та САП. Ми підготували перелік депутатів, які радикально змінили свою позицію лише за 9 днів.