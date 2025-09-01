Путін думкою багатіє. У кабінеті Герасимова помітили дивну карту

На ній було аж 6 областей України

У кабінеті начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова помітили дивну карту. Адже на ній нібито у склад Росії увійшли аж 6 українських областей.

Про це пишуть росЗМІ, публікуючи відповідні фото. Зазначається, що цю карту помітили під час виступу Герасимова.

Мапа, де до складу Росії увійшли Одеська та Миколаївська області разом із Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською, нібито висіла на стіні в кабінеті Герасимова. На ній лінія, яка відокремлює від України всі частково окуповані області, простягається до кордонів з Молдовою і Румунією.

Карта у кабінеті Герасимова

Як може виглядати карта у кабінеті Герасимова

Карта у кабінеті Герасимова

Окрім того, за цією мапою Росія нібито отримує повний доступ до Чорного моря та його контроль. У мережі цю карту вже нібито оцінили як якийсь натяк чи послання.

До того заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса у червні доповідав американським сенаторам про наміри Росії окупувати Одесу та Миколаїв. При цьому, якщо карта дійсно правдива, WSJ пише, що тоді вона відображає російські військові цілі, охоплюючи половину України, включно з Харковом та Одесою.

Нагадаємо, що у США вже відповіли на пропозиції про "обмін територій" та створення так званої "буферної зони". Водночас в Офісі президента України наголосили, що голова Білого дому Дональд Трамп не тисне на Україну щодо цих пропозицій Кремля.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський назвав три головних блоки гарантій безпеки.