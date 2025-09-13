Укр

Одна из богатейших женщин России: что известно о жене "кошелька Путина" Ковальчука

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что известно о жене Юрия Ковальчука Новость обновлена 13 сентября 2025, 16:15
Что известно о жене Юрия Ковальчука. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жена Ковальчука ведет закрытый образ жизни

Российский миллиардер Юрий Ковальчук, которого называют "кошельком" президента Владимира Путина, состоит в браке. Его жену зовут Татьяна и она избегает публичной жизни, хотя с 2019 года входит в рейтинг богатейших женщин России.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Татьяне Ковальчук. Как оказалось, в открытом доступе нет ее фотографий.

Татьяна Ковальчук — что известно о жене близкого друга Путина

Миллиардер Юрий Ковальчук, который считается вторым по влиятельности человеком в России, не распространяется о личной жизни. О его супруге Татьяне известно мало.

Юрий Ковальчук
Юрий Ковальчук не распротсраняется о личной жизни

В открытом доступе нет информации, где родилась и училась женщина, но известно, что по образованию она филолог.

Летом 2020 года вместе с Юрием она основала в Санкт-Петербурге ассоциацию "Поддержка региональной экономической среды". Эта организация помогает консультировать по вопросам бизнеса и управления. Супруги также являются создателями "Фонда поддержки изучения истории блокады Ленинграда" и некоммерческого партнерства "Поддержка предпринимательских инициатив".

Юрий Ковальчук
Юрий Ковальчук вместе с женой стал акционером банка "Россия"

Вместе с супругом Татьяна владеет почти половиной компании "Большой дом 9", которая контролирует около трети крупнейшего российского страховщика — "Согаз". В 2023 году активы "Согаза" составили 1,37 трлн рублей (16,4 млрд долларов), капитал — 422 млрд (более 5 млрд долларов), прибыль — почти 47 млрд (561 млн долларов). Согласно данным, на конец 2021 года супруги также были акционерами банка "Россия".

Жена Юрия Ковальчука скрывается от публики
Жена Юрия Ковальчука ладеет пакетом акций страховой компании "Согаз"

В 2019 году Татьяна Ковальчук впервые попала в рейтинг Forbes, заняв третье место среди "25 богатейших женщин России". Ее состояние оценили в 600 млн долларов. В 2021 году жена "кошелька" Путина с той же суммой оказалась на 8-м месте, а в 2024 году опустилась на 15 место, сохранив прежний капитал.

В марте 2022 года против Татьяны Ковальчук были введены санкции со стороны Великобритании. А в декабре того же года она попала под ограничения Европейского союза в рамках девятого пакета антироссийских санкций.

В браке с Юрием у них родился сын Борис Ковальчук, который с 2024 года является председателем Счетной палаты РФ. С начала войны, начатой Россией против Украины, Борис находится под персональными санкциями 34 стран.

Борис Ковальчук
Сын Юрия Ковальчука

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена алкоголика Медведева. Вместе с Путиным она крестила дочь Медведчука.

Теги:
#Россия #Жена #Юрий Ковальчук #Татьяна Ковальчук