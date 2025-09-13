Одна из богатейших женщин России: что известно о жене "кошелька Путина" Ковальчука

Жена Ковальчука ведет закрытый образ жизни

Российский миллиардер Юрий Ковальчук, которого называют "кошельком" президента Владимира Путина, состоит в браке. Его жену зовут Татьяна и она избегает публичной жизни, хотя с 2019 года входит в рейтинг богатейших женщин России.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Татьяне Ковальчук. Как оказалось, в открытом доступе нет ее фотографий.

Миллиардер Юрий Ковальчук, который считается вторым по влиятельности человеком в России, не распространяется о личной жизни. О его супруге Татьяне известно мало.

В открытом доступе нет информации, где родилась и училась женщина, но известно, что по образованию она филолог.

Летом 2020 года вместе с Юрием она основала в Санкт-Петербурге ассоциацию "Поддержка региональной экономической среды". Эта организация помогает консультировать по вопросам бизнеса и управления. Супруги также являются создателями "Фонда поддержки изучения истории блокады Ленинграда" и некоммерческого партнерства "Поддержка предпринимательских инициатив".

Вместе с супругом Татьяна владеет почти половиной компании "Большой дом 9", которая контролирует около трети крупнейшего российского страховщика — "Согаз". В 2023 году активы "Согаза" составили 1,37 трлн рублей (16,4 млрд долларов), капитал — 422 млрд (более 5 млрд долларов), прибыль — почти 47 млрд (561 млн долларов). Согласно данным, на конец 2021 года супруги также были акционерами банка "Россия".

В 2019 году Татьяна Ковальчук впервые попала в рейтинг Forbes, заняв третье место среди "25 богатейших женщин России". Ее состояние оценили в 600 млн долларов. В 2021 году жена "кошелька" Путина с той же суммой оказалась на 8-м месте, а в 2024 году опустилась на 15 место, сохранив прежний капитал.

В марте 2022 года против Татьяны Ковальчук были введены санкции со стороны Великобритании. А в декабре того же года она попала под ограничения Европейского союза в рамках девятого пакета антироссийских санкций.

В браке с Юрием у них родился сын Борис Ковальчук, который с 2024 года является председателем Счетной палаты РФ. С начала войны, начатой Россией против Украины, Борис находится под персональными санкциями 34 стран.

