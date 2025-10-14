Виновен, но хочет на свободу. Осужденный за убийство подростка на фуникулере в Киеве оспаривает приговор

Убийца настаивает, что не собирался убивать мальчика

Артем Косов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 16-летнего Максима Матерухина на столичном фуникулере, подал апелляцию на приговор. В последнем слове на судебном заседании Косов признал вину и покаялся.

Что нужно знать:

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство подростка на фуникулере в Киеве пытается смягчить приговор

В последнем слове он признал вину, однако настаивал, что не собирался убивать парня

Генпрокурор Кравченко заявил, что не увидел сожаления в глазах убийцы — только веру в безнаказанность

О поданной бывшим сотрудником Управления государственной охраны Артемом Косовым апелляцию сообщает "Суспільне" со ссылкой на Офис генпрокурора. Только 13 октября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в сообщении о наказании преступлений против детей жестко высказался об осужденном за убийство Максима Матерухина.

Убийство Максима Матерухина. Это дерзкое преступление на фуникулере в Киеве всколыхнуло всю страну. Я лично приобщился к делу как государственный обвинитель. Я видел глаза убийцы: никакого сожаления, только превосходство и вера в безнаказанность. Я видел глаза родителей: боль, жалость и отчаяние. Мы добились максимально приближенного к справедливости приговора – пожизненного лишения свободы, Руслан Кравченко

Убийство подростка на фуникулере

В апреле 2024 года на Михайловской площади при подъеме в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком начался конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами, готовы ли они защищать Родину.

Максим Матерухин

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции Артем Косов набросился на Максима Матерухина и толкнул его на лестнице. Нетрезвый злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня. Из-за этого подросток, падая, разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. Обломки стекла повредили сонную артерию, у Максима началось сильное кровотечение. Мальчик истек кровью и умер до приезда скорой помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что внешний вид обвиняемого в убийстве Максима Матерухина вызвал вопросы. Во время судебного заседания 18 июня мужчина появился в смарт-часах — устройстве, которое по закону должно быть запрещено.