Винен, але хоче на волю. Засуджений за вбивство підлітка на фунікулері в Києві оскаржує вирок

Вбивця наполягає, що не мав наміру вбивати хлопчика

Артем Косов, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері подав апеляцію на вирок. В останньому слові на судовому засіданні Косов визнав провину та покаявся.

Що треба знати:

Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на фунікулері у Києві намагається пом'якшити вирок

В останньому слові він визнав провину, проте наполягав, що не мав наміру вбивати хлопця

Генпрокурор Кравченко заявив, що не побачив жалю в очах вбивці — лише віру в безкарність

Про подану колишнім співробітником Управління державної охорони Артемом Косовим апеляцію повідомляє "Суспільне" з посиланням на Офіс генпрокурора. Лише 13 жовтня генеральний прокурор України Руслан Кравченко у дописі про покарання злочинів проти дітей жорстко висловився про засудженого за вбивство Максима Матерухіна.

Вбивство Максима Матерухіна. Цей зухвалий злочин на фунікулері у Києві сколихнув всю країну. Я особисто долучився до справи як державний обвинувач. Я бачив очі вбивці: жодного жалю, лише зверхність і віра у безкарність. Я бачив очі батьків: біль, жаль і зневіра. Ми домоглися максимально наближеного до справедливості вироку - довічного позбавлення волі, Руслан Кравченко

Вбивство підлітка на фунікулері

У квітні 2024 року на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком розпочався конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями, чи готові вони захищати Батьківщину.

Максим Матерухін

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції Артем Косов накинувся на Максима Матерухіна і штовхнув його на сходах. Нетверезий зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця. Через це підліток, падаючи, розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. Уламки скла пошкодили сонну артерію, в Максима почалася сильна кровотеча. Хлопець стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зовнішній вигляд обвинуваченого у вбивстві Максима Матерухіна викликав питання. Під час судового засідання 18 червня чоловік з'явився у смартгодиннику — пристрої, який за законом має бути забороненим.